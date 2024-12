Nach S.W.A.T. Staffel 8 Folge 5: Dann kommt Folge 6 und der Rest der Episoden

Heute wird die Action-Serie S.W.A.T. mit der fünften Folge der achten Staffel fortgesetzt. Wir verraten euch, wann der Rest der Episoden läuft.

Wann erscheint S.W.A.T. Staffel 8 Folge 6?

S.W.A.T. ist auf einem Popularitätshoch, nicht zuletzt dank tatkräftiger Netflix-Unterstützung. Heute Abend läuft bereits Folge 5 von Staffel 8 beim Sender Sky und überrascht mit ihrem frühen Zeitpunkt der Ausstrahlung. Für alle, die schon jetzt kaum aufwarten können, haben wir auch den nächsten Sendetermin parat.

Sky One strahlt die fünfte Folge der achten Staffel von S.W.A.T. heute Abend um 20.15 Uhr aus. Um 23.15 Uhr wird die Folge noch einmal wiederholt. Zeitgleich ist die Episode bei Sky Go, Sky Q und WOW verfügbar.

Folge 6 von Staffel 8 folgt dann am nächsten Dienstag, dem 9. Dezember 2024, um 20.15 Uhr. Auch hier erfolgt drei Stunden später eine Wiederholung und die neue Episode kann direkt zur Ausstrahlung auch im Stream gesehen werden.

Alle bisherigen Sendetermine für S.W.A.T. Staffel 8:

S.W.A.T. Staffel 8 Folge 1: Dienstag, 5.11. 20.15 Uhr auf Sky One, Sky Go, Sky Q, WOW

S.W.A.T. Staffel 8 Folge 2: Dienstag, 12.11. 20.15 Uhr auf Sky One, Sky Go, Sky Q, WOW

S.W.A.T. Staffel 8 Folge 3: Dienstag, 19.11. 20.15 Uhr auf Sky One, Sky Go, Sky Q, WOW

S.W.A.T. Staffel 8 Folge 4: Dienstag, 26.11. 20.15 Uhr auf Sky One, Sky Go, Sky Q, WOW

S.W.A.T. Staffel 8 Folge 5: Dienstag, 3.12. 20.15 Uhr auf Sky One, Sky Go, Sky Q, WOW

S.W.A.T. Staffel 8 Folge 6: Dienstag, 10.12. 20.15 Uhr auf Sky One, Sky Go, Sky Q, WOW

Wann kommen S.W.A.T. Staffel 8 Folge 7 und der Rest der Episoden?

Die Original-Ausstrahlung von S.W.A.T. Staffel 8 wird in den USA nach dem 13. Dezember 2024 eine Winterpause einlegen. An diesem Datum wird laut IMDb Folge 8 der Staffel ausgestrahlt. Erst am 31. Januar 2025 setzt die Veröffentlichung in den USA dem Collider-Artikel zufolge wieder ein. Die Sendetermine auf Sky enden laut der offiziellen Seite bereits mit Folge 6.

Wann Folge 7 und der Rest der Staffel hierzulande ausgestrahlt wird, ist bisher unklar. In der Theorie wird hierzulande die zweite Hälfte der Staffel ab Anfang Februar 2025 ausgestrahlt.