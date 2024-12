S.W.A.T. Staffel 6 ab heute bei Netflix: Deshalb fehlt Lina Esco komplett

Als Chris gehörte Lina Esco zu den Fanlieblingen von SWAT. Heute startet die 6. Staffel endlich auch bei Netflix und wir erklären, warum sie plötzlich nicht mehr dabei ist.

Dass der Cast einer Serie sich im Laufe der Zeit verändert, ist nichts Neues. Trotzdem ist es für Fans schwer zu verkraften, dass sich S.W.A.T.-Liebling Lina Esco zwischen der 5. und 6. Staffel der Actionserie entschied, zu gehen. Glücklicherweise ging Esco frühzeitig zu den Serien-Verantwortlichen, sodass sie genug Zeit hatten, eine Storyline einzufügen, die Chris Abwesenheit erklärt. Hier erfahrt ihr, warum Lina Esco ging.

Seit dem 1. Dezember ist die 6. Staffel von S.W.A.T. in Deutschland komplett auf Netflix zu streamen. Sie streamt ebenfalls bei WOW in der Flatrate, wo aktuell sogar schon die 8. Staffel läuft.

S.W.A.T. Staffel 6 bei Netflix ohne Lina Esco: Deshalb ging sie

Dass Esco keine verbrannte Erde zurückgelassen hat, oder sich mit dem Sender verworfen hat, erkennt man daran, wie mit ihrer Figur umgegangen wurde. Chris erhielt eine Storyline, bei der sie das S.W.A.T.-Team verlässt, ohne die Brücken zur Serie einzureißen.

So verlässt die Figur Chris Alonso S.W.A.T.: Am Ende der 5. Staffel Chris ihr geliebtes Team, um ein lokales Safehouse für eingewanderte Frauen zu leiten. Das erlaubt ihr nicht nur, abseits des Bildschirms weiterzuleben, sondern auch ihre Beziehung zum Ko-Hauptdarsteller Jim Street (Alex Russell) weiterzuführen. Durch Street konnten wir in Staffel 6 ganz unaufgeregt nebenbei erfahren, dass die beiden sich nicht getrennt haben, wie es in vielen anderen Serien vorkommen würde.

In einem Statement, von dem TV Line 2022 berichtete, erklärt Lina Esco ihren Entschluss, S.W.A.T. hinter sich zu lassen und erinnert sich lobend an ihre Figur:

Eine starke, kluge, bisexuelle Figur wie Chris Alonso zum Leben zu erwecken, war sowohl ein Vergnügen als auch eine großartige Gelegenheit, die Sichtbarkeit vielfältiger Frauen überall auf der Welt zu erhöhen. Nach fünf Jahren verlasse ich S.W.A.T. um neue kreative Vorhaben zu verfolgen.

Sie will neue Projekte stemmen und weist auf die Parallele zwischen ihr und Chris hin:

Chris schreckt nie vor dem Unbekannten zurück und als Schauspielerin und Regisseurin freue ich mich darauf, meine Komfortzone zu verlassen und ebenfalls ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Laut Screen Rant wurde sie eine Weile nach ihrem Ausstieg für den Kurzfilm The Summer Machine gecastet. Dieser soll Teil einer Anthologie-Serie sein, die von George R. R. Martin produziert wird.

Kehrt Lina Esco irgendwann zu S.W.A.T. zurück?

Nachdem Lina Esco in der 6. Staffel nicht zurückgekehrt war, hofften einige Fans, sie in der 7. oder 8. Staffel bei einem Gastauftritt zu sehen. Die Möglichkeiten für ein Cameo in Staffel 8 sind zwar gegeben, doch bisher gibt es keine eindeutigen Hinweise oder offiziellen Ansagen.