Nach Stefan Raab-ESC: Verrückter Eurovision-Film bei Netflix dreht voll ab

Der echte Eurovision Song Contest musste dieses Jahr ausfallen, doch nach dem Raab-Ersatz legt jetzt Netflix nach. Seht Will Ferrell im abgedrehten Trailer zur Komödie.

Wegen des Coronavirus konnten in diesem Frühjahr so einige Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden, darunter auch der Eurovision Song Contest. Netflix wollte zeitnah zum Wettbewerb eigentlich seine Komödie Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga veröffentlichen, so aber bekommen wir sie erst in diesem Juni.

Allerdings könnte sich das Warten durchaus gelohnt haben. Der Trailer mit Will Ferrell, Rachel McAdams und Pierce Brosnan verspricht zumindest einen herrlich bekloppten Trip. Oben im Titelbild und noch einmal etwas weiter unten auf der Seite könnt ihr die Vorschau sehen.

Eurovision Song Contest: Darum geht's im Netflix-Film

In Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga spielen Will Ferrell und Rachel McAdams zwei isländische Musiker, die ganz groß rauskommen wollen, von ihrem Land aber nur widerwillig zum ESC entsandt werden. Die offizielle Handlungsbeschreibung von Netflix liest sich wie folgt:

Als die aufstrebenden Musiker Lars und Sigrit die einmalige Gelegenheit erhalten, ihr Land beim weltgrößten Song-Wettbewerb zu vertreten, haben sie endlich die Chance zu beweisen, dass jeder Traum, den es sich zu haben lohnt, auch ein Traum ist, für den es sich zu kämpfen lohnt.

Eurovision Song Contest bei Netflix: Seht den deutschen Trailer!

Eurovision Song Contest - The Story of Fire Saga - Trailer (Deutsch) HD

Das klingt ganz nach einem kitschigen Märchen - gewürzt mit einer starken Prise Gaga-Humor, wie der Trailer eindrucksvoll verspricht. Sogar Spuren einer Game of Thrones-Parodie sind hier zu finden. Stefan Raabs ESC-Ersatz scheint bei einem direkten Vergleich jedenfalls eine ziemlich biedere Veranstaltung gewesen zu sein.



Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga ist ab dem 26. Juni 2020 bei Netflix als Stream verfügbar.

Podcast für Netflix-Streamer: Was steckt hinter dem Dark-Hype?

In diesem Streamgestöber-Check schwärmen wir über die erste deutsche Netflix-Serie Dark:

Max will in der Podcast-Folge von Moviepilots Science-Fiction- und Zeitreisen-Expertin Andrea wissen, was für sie die erste deutsche Netflix-Serie Dark so besonders macht und wie sie bei dieser komplexen Serie den Überblick behalten kann.

