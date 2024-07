Nach Tod des BTN-Stars: Falko Ochsenknechts Freundin mit schweren Vorwürfen

Nach dem überraschenden Tod des Berlin – Tag & Nacht-Stars Falko Ochsenknecht vor wenigen Tag meldet sich nun seine Freundin zu Wort. Sie erhebt schwere Vorwürfe.

Erst wenige Tage ist es her, dass diese Nachricht die Fans von Berlin – Tag & Nacht erschütterte: Falko Ochsenknecht, bekannt als Ole ohne Kohle in der Vorabend-Serie, ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Im Netz kondolierte ihm die Community, Kollegen und Freunde. Doch Ochsenknechts Partnerin empfindet nicht alle Bekundungen als ehrlich und veröffentlichte ein scharfes Statement.

„Keine wahren Freunde“: Freundin von Berlin - Tag & Nacht-Star erhebt Vorwürfe

In einem TikTok-Video wendet sich Falko Ochsenknechts Freundin, die sich Perle nennt, an die Öffentlichkeit, denn anscheinend seien einige der Beileidsbekundungen nicht ernst gemeint:

Es ist erschreckend wie viele von Falkos Tod profitieren wollen! Es werden viele Videos und Bilder von angeblichen 'engen Freunden' gepostet, die jedoch keine wahren Freunde waren.

Doch damit noch nicht genug. Neben falschen Freunden im Netz sollen auch viele falsche Informationen im Umlauf sein. So appelliert sie weiter:

Es werde Fehlinformationen an die Presse verkauft. Falkos echter Kreis war sehr klein und wir bitten Euch darum respektvoll mit seinem Tod umzugehen.

Wen genau sie mit ihrem Statement anspricht, bleibt unklar.

RTLZWEI Falko Ochsenknecht spielte Ole Peters bei Berlin - Tag & Nacht





Tod mit 39 Jahren – So waren Falkos letzten Wochen

Ochsenknechts ehemaliger Manager Melanio Grillenberger teilte gegenüber der Bild-Zeitung Einblicke in Falko Ochsenknechts Leben. So habe er kein Partyleben mehr geführt und auch keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Im Gegenteil: Falko Ochsenknecht habe seinen Traum verfolgt. "Sein absolutes Ziel war, so schnell wie möglich seine Immobilie fertig finanziert zu haben." Darüber habe er ständig gesprochen, da er unabhängig von der Bank sein wollte, ohne Kredit.

Falko Ochsenknecht wurde Anfang Juli leblos in seiner Wohnung gefunden. Die Todesursache soll ein Herzstillstand gewesen sein, wie einer seiner besten Freunde veröffentlichte. Offiziell bestätigt ist dies allerdings nicht. Laut Berliner Staatsanwaltschaft gebe es aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.