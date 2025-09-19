Nackedei-Skandal bei Stefan Raab: Jetzt drohen Konsequenzen für seine Show

Stefan Raab sorgte in seiner neuen Show in dieser Woche für einen Aufschrei. Seine Präsentation eines nackten männlichen Genitals kam bei vielen Menschen nicht nur schlecht an, sondern könnte für Raab nun auch Konsequenzen haben.

Stefan Raab sorgte in dieser Woche für Aufsehen, als in seiner neuen TV-Sendung Die Stefan Raab Show live nackte Männer und deren Genitalien zu sehen waren. Besonders der auftretende "Penis-Puppenspieler" sorgte für heftige Reaktionen. Nun zog Raab die Aufmerksamkeit einer Landesmedienanstalt auf sich und das könnte Konsequenzen nach sich ziehen.



Stefan Raabs Nudisten-Show sorgt für Aufsehen

Nach der Absetzung von Du gewinnst hier nicht die Million bekam der TV-Titan mit der Stefan Raab Show nun seine nächste Solo-Show und sorgte schon in dieser Woche für einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Fans nächste Woche erwartet.

Doch in einer Folge seiner zurzeit nur 15-minütigen Show sorgte Raab für Aufsehen, indem er neben einem "Penis-Puppenspieler" auch eine Gruppe von Nudisten in der ersten Reihe sitzen hatte. Das empörte nicht nur viele Fans, sondern auch TV-Star Danni Büchner äußerte sich zuletzt, dass Raab damit eine Grenze überschritten habe.



Stefan Raab Show: Landesmedienanstalt schaltet sich jetzt ein

So gingen auch unzählige Beschwerden bei der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) ein, die auch für RTL-Shows zuständig ist. Das Problem: Männliche Genitalien wurden unzensiert in der Primetime um 20:15 Uhr gezeigt. Für das Fernsehprogramm gilt zu dieser Uhrzeit eine FSK-12-Freigabe, die in der Ausgabe überschritten worden sein könnte. Auf RTL+ ist die Ausgabe ab 18 freigegeben.



Die NLM nimmt sich nun der Prüfung an, wie sie auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Sie kann aber noch keine genaue Auskunft geben, wie sie mitteilt:



Wir bitten um Verständnis, dass diese Prüfung mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erfolgen muss und die NLM daher noch keine Aussage über eine Entscheidungstendenz treffen kann.

Die NLM prüfe nun, ob die Show gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) verstoßen habe und "entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte" enthalte. Welche Konsequenzen Raab und RTL nun drohen, ist noch nicht abzusehen. Von einer Beanstandung bis zu einem Bußgeld könnte der Produktion einiges drohen.



Wann und wo Die Stefan Raab Show zu sehen ist

Die Stefan Raab Show startet in ihrer regulären Form am 24. September. Dann wird die Show jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Wer RTL+ abonniert hat, kann die Show auch im Nachhinein schauen.

