Natalie Portman erklärt, warum sie nie ins Star Wars-Universum zurückgekehrt ist

In den Star Wars-Prequels begab sich Natalie Portman in eine weit, weit entfernte Galaxie – und starb dort den Film-Tod. Fans wollen wissen, ob ein Wiedersehen trotzdem möglich ist und Natalie Portman äußerte sich dazu.

In Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung, Episode II – Angriff der Klonkrieger und Episode III – Die Rache der Sith war Natalie Portman als Padmé Amidala zu sehen. Fans sind seit Jahren neugierig, ob eine Rückkehr möglich sei – und sie hat eine direkte Antwort gegeben.

Fans wollen Natalie Portman wieder in einer weit, weit entfernten Galaxie sehen

In einem Video mit GQ aus dem Jahr 2023 gab es einen Austausch zwischen der Schauspielerin Natalie Portman (Léon – Der Profi, Black Swan) und Fans von Star Wars.

Padmé, ihre Figur in der Prequel-Trilogie, verbindet eine romantische Beziehung mit Anakin Skywalker und stirbt bei der Geburt der gemeinsamen Kinder Luke und Leia. Dies hat folgenschwere Auswirkungen auf Anakin Skywalkers weiteren Werdegang.

Als Portman im Verlauf des Videos von Fans gefragt wurde, aus welchem Grund sie niemals in das Star Wars-Universum zurückgekehrt sei, gab diese eine überraschend simple Antwort: Sie sei niemals gefragt worden.

Ihre genauen Worte lauteten:

Ich habe dazu keine Informationen. Man hat mich nie gefragt, ob ich zurückkommen kann. Aber ich bin offen dafür.

Die Schauspielerin scheint der Idee, Padmé erneut auf dem Bildschirm auferstehen zu lassen, also grundsätzlich nicht abgeneigt zu sein.

Rückkehr ehemaliger Figuren in Star Wars scheint möglich

Ebenfalls Anlass zur Hoffnung gibt, dass Portmans Film-Partner Hayden Christensen alias Anakin Skywalker (alias Darth Vader) in der Serie Obi-Wan Kenobi 2022 in die Star Wars-Welt zurückkehren durfte.

Also scheint auch Lucasfilm grundsätzlich kein Problem damit zu haben, frühere Figuren wieder auftauchen zu lassen. Vielleicht bedeutet dies irgendwann auch eine Rückkehr für Padmé Amidala.

Außerhalb des Star Wars-Franchises ist Natalie Portman weiter häufig auf dem Bildschirm zu sehen: Im Jahr 2022 wirkte sie in Thor: Love and Thunder mit, in 2023 war sie in dem Drama May December zu sehen und in 2024 erschien die Miniserie Lady in the Lake, in der sie die Hauptrolle spielt.