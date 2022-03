Nazi-Thor in The Boys: Star bestätigt traurige Nachrichten für Staffel 3

Im Sommer startet die 3. Staffel von The Boys auf Amazon Prime. Nun steht fest, dass wir vom größten Neuzugang der letzten Runde in den neuen Folgen definitiv nichts mehr sehen werden.

Die 2. Staffel von The Boys lockte mit einem spannenden Neuzugang: Die aus You're the Worst bekannte Aya Cash gesellte sich ins Ensemble der abgefahrenen Comicverfilmung aus dem Hause Amazon Prime. Cash verkörperte die Figur Stormfront, die aufgrund ihrer Einstellung mehr einem Nazi-Thor als einer Superheldin gleicht.

Das letzte Mal, als wir Stormfront im The Boys-Universum gesehen haben, wurde sie von Homelander (Antony Starr) in die Mangel genommen. Dementsprechend war es fraglich, ob die streitbare Figur überhaupt in der 3. Staffel zurückkehrt. Nun bestätigt Cash höchstpersönlich, dass sie kein Teil der neuen Folgen ist.

The Boys Staffel 3: Aya Cash kehrt nicht als Stormfront zurück

Im Interview mit Metacritic wurde Cash nach einem Stormfront-Update in der 3. Staffel von The Boys gefragt. Ihre Antwort lautet wie folgt:

The Boys startet am 3. Juni und ich werde mit dem Rest von euch zuschauen. Das ist mein Update.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Boys Staffel 3 schauen:

The Boys – Staffel 3 Red Band Teaser Trailer (Deutsch) HD

In der Vergangenheit hatte Cash dennoch signalisiert, dass sie durchaus Interesse hätte, den Part erneut aufzunehmen. Stormfronts Rückkehr in einer späteren Staffel oder einem Spin-off wäre damit immer noch möglich. Und wer weiß: Vielleicht versucht Cash, mit ihrer knappen Antwort einen Überraschungsauftritt zu verheimlichen.

Wann startet The Boys Staffel 3 auf Amazon Prime?

Die 3. Staffel von The Boys startet am 3. Juni 2022 auf Amazon Prime. Uns erwarten insgesamt acht neue Episoden, die im Wochentakt veröffentlicht werden.

Podcast: Die besten Serien im März bei Amazon und Co.

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+. Wir haben die größten Serien-Highlight des Monats für euch aufgelistet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Hattet ihr auf die Rückkehr von Stormfront in The Boys Staffel 3 gehofft?