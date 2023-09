NCIS bricht nach 20 Jahren goldene Regel für neue Serie – und das Spin-off startet schon dieses Jahr

Das ist eine Premiere für Navy CIS: Die Krimi-Serie kriegt erneut Zuwachs. Doch diesmal überrascht das Franchise mit dem Handlungsort. Erfahrt, was ihr von dem neuen Spin-off erwarten könnt.

NCIS ist schon lange viel mehr als nur eine Serie. Die Geschichte um den sogenannten Naval Criminal Investigative Service ging vor 20 Jahren aus der Mutter-Serie J.A.G. - Im Auftrag der Ehre hervor. Seitdem entstanden etliche Spin-offs wie NCIS: Hawaii und NCIS: New Orleans. Schon in wenigen Wochen kommt ein weiteres Spin-off hinzu – und diesmal ist alles anders.

Was ist so besonders an der neuen NCIS-Serie?

Bislang verstreuten sich die Navy CIS-Spin-offs in verschiedene Metropolregionen der USA – häufig in besonders sonnige Gebiete. Letzteres trifft auch auf den kommenden Ableger zu. Allerdings spielt NCIS: Sydney – der Name verrät es – im fernen Australien. Das ist eine Premiere für das langlebige Krimi-Franchise.

Worum geht es in NCIS: Sydney?

Paramount Das NCIS: Sydney-Team

Olivia Swann spielt die NCIS Special-Agentin Michelle Mackey. Unterstützt wird sie von Todd Lasance als Sergeant Jim Dempsey. Das Duo führt ein fünfköpfiges Team aus verschiedenen kriminalistischen Spezialkräften an. Im Zentrum steht die Zusammenarbeit der amerikanischen NCIS-Organisation und der australischen AFP (Australien Federal Police). Gemeinsam bekämpfen die Teams Verbrechen in Down Under.

Welche NCIS-Serien gibt es sonst noch?

Die bisherigen amerikanischen NCIS-Ableger sind:

Zum erweiterten Universum gehört zudem Scorpion. Damit besteht das Universum bald aus sechs Serien.



Wann startet NCIS: Sydney?

Angekündigt wurde das australische Spin-off bereits im Jahr 2022. In den USA wird es am 13. November 2023 starten. Ein deutscher Veröffentlichungsplan der acht Folgen steht noch aus. Die Serie wird hierzulande entweder bei Sat.1 im Free-TV oder bei Paramount+ laufen.

