“Absolut grauenhaft”: Eine der besten Horror-Serien überhaupt kehrt zurück und der erste Trailer spaltet Fans

American Horror Story startet bald schon in die 12. Staffel. Der Trailer zu den neuen Folgen verspricht schaurigen Body-Horror mit Kim Kardashian, Emma Roberts und Cara Delevingne.

Unheimliche Nervenheilanstalten, Hexenzirkel, verfluchte Hotels und sogar die Apokalypse: Seit 13 Jahren begeistert American Horror Story, die in (fast) jeder Staffel ein komplett neues Schreckens-Szenario mit neuen Figuren vorstellt. Nun steht die Rückkehr der Horror-Anthologie mit Staffel 12 bevor, die Emma Roberts, Cara Delevingne und Reality-Star Kim Kardashian vor der Kamera vereint.

American Horror Story Staffel 12: Das erwartet euch in Delicate

In AHS-Delicate erwartet uns erstmals eine Romanadaption. Die neuen Folgen basieren auf dem von Danielle Valentine geschriebenen Thriller Delicate Condition. Der US-Sender FX veröffentlichte den ersten Trailer zum Psycho-Horror mit Anleihen an Rosemaries Baby.



Im Zentrum von Delicate steht die Indie-Schauspielerin Anna Alcott (Emma Roberts), die unbedingt ein Kind bekommen möchte. Doch sie ist überzeugt, dass irgendjemand alles daran setzt, um dies zu verhindern. Als es Anna schließlich doch gelingt schwanger zu werden, muss sie erkennen, dass womöglich etwas Monströses in ihr heranwächst.

Hier könnt ihr den Trailer zu American Horror Story: Delicate schauen

American Horror Story - S12 Trailer (English) HD

Die Hauptbesetzung von American Horror Story Staffel 12 besteht aus Emma Roberts, Matt Czuchry, Kim Kardashian, Cara Delevingne und Michaela Jaé Rodriguez. Natürlich gibt es auch wieder ein paar bekannte AHS-Stars in neuen Rollen zu sehen. Unter anderem sind Billie Lourd, Leslie Erin Grossman, Denis O'Hare und Zachary Quinto dabei.

So reagieren die Fans auf den American Horror Story-Trailer

Nach zwei weniger positiv aufgenommen Staffeln reagierten viele Fans auf den ersten Trailer zu Staffel 12 positiv überrascht. "Das sieht besser aus als die letzten Staffeln", schreibt ein Zuschauer auf X . Kontrovers ist hingegen das Casting von Reality-Star Kim Kardashian, während die Rosemarys Baby-Ähnlichkeiten gespaltene Reaktionen hervorrufen.

"Kim kann nicht schauspielern, 3/4 der Handlung werden im Trailer verraten, überstrapazierte Horror-Klischees. Ich werd's mir anschauen."

"Rosemary's Baby bei Wish bestellt"

"Kims Schauspiel ist absolut grauenhaft. Ich kann's nicht abwarten es zu sehen"

Wann startete American Horror Story Staffel 12 in Deutschland?

In den USA geht's mit der Ausstrahlung der 12. Staffel AHS am 20. September 2023 bei FX los. Vorerst wird aber nur ein Teil der Staffel zu sehen sein. Aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood wurde die Produktion von Delicate vorzeitig unterbrochen. Die restlichen Folgen werden voraussichtlich 2024 starten.

Zuletzt feierten neue Folgen von American Horror Story ihre Premiere mit zweimonatiger Verzögerung im Pay-TV bei ProSieben Fun. Einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, aber wir rechnen mit einem Start Ende November 2023. Wer Staffel 12 lieber bei Disney+ streamen möchte, muss sich noch bis 2024 gedulden.

