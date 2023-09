Dune 2 wurde verschoben, aber ein großes Sci-Fi-Highlight kommt dieses Jahr noch in die Kinos. Die Vorschusslorbeeren für The Creator sind gewaltig. Zumindest der Trailer kann sie bestätigen.

Wird The Creator wirklich gut? Noch wissen wir recht wenig über das Sci-Fi-Epos. Sicher ist aber: Es sieht extrem gut aus. Und das ist auch kein Wunder: Rogue One-Regisseur Gareth Edwards saß auf dem Regie-Stuhl und der ist bekannt für große Bilder (und dünne Geschichten).

Im Vorfeld wurde The Creator schon mit dem wohl besten Sci-Fi-Film aller Zeiten verglichen: Blade Runner. Das Branchen-Magazin Deadline schrieb nach einem ersten Einblick, neben The Creator würde Blade Runner wie ein Kinderspiel aussehen. Ob das wirklich so ist, könnt ihr im neuen und letzten Trailer zum Blockbuster überprüfen:

Schaut den bildgewaltigen neuen Trailer zu The Creator:

The Creator - Trailer (English) HD

Worum geht es in The Creator?

Der Kampf zwischen den Menschen und den eigentlich zu ihrem Schutz erschaffenen KI-Mächten hat in der Zukunft viele Opfer gefordert, nachdem ein Atombomben-Einschlag vor 10 Jahren in Los Angeles einen Krieg losgetreten hat. Der ehemalige Special-Forces-Agent Joshua (John David Washington) betrauert noch seine Frau, als er rekrutiert wird, um den "Creator" zu finden und zu töten: den schwer zu fassenden Architekten einer fortgeschrittenen Künstlichen Intelligenz. Er soll eine geheimnisvolle Waffe entwickelt haben, die das Ringen um die Vorherrschaft zwischen beiden verfeindeten Seiten für immer beenden kann.

Letztes Sci-Fi-Highlight 2023: Wann startet The Creator in den Kinos?

Ab dem 28. September 2023 könnt ihr The Creator in den deutschen Kinos schauen. Da Dune 2 aufs nächste Jahr verschoben wurde, kommt Gareth Edwards' Film die Last zu, das Sci-Fi-Jahr im Kino zu retten.