Eine der besten Netflix-Serien ist zurück und hat sofort die Charts gestürmt – aber das reicht nicht

Erst gestern wurde die 2. Staffel einer gefeierten Sci-Fi-Serie von Netflix veröffentlicht. In den Charts haben es die neuen Folgen nicht auf Anhieb auf Platz 1 geschafft.

Vor vier Jahren hat die animierte Sci-Fi-Serie Cyberpunk: Edgerunners bei Netflix für Furore gesorgt. Staffel 1 kommt bei der Moviepilot-Community auf einen Wertungsschnitt von 7,8 von 10 Punkten und auch die Kritik ist von dem dystopischen Abenteuer hellauf begeistert.

Seit dem gestrigen 20. Oktober 2026 streamt im Netflix-Abo die neue Season, die den eigenen Titel Cyberpunk: Edgerunners 2 trägt. In den Serien-Charts stehen die neuen Folgen gerade auf Platz 3. Bleibt abzuwarten, ob sie noch die Spitze erobern und den Hype fortsetzen können.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in Cyberpunk Edgerunners 2

In Cyberpunk: Edgerunner wurde 2022 die dystopisch-futuristische Stadt Night City eingeführt, in der sich menschliche Körper mithilfe kybernetischer Modifikationen verändern lassen. Während die gesetzlose Stadt von mächtigen Unternehmen kontrolliert wird, verrichten die sogenannten Edgerunner als Söldner oder Kuriere Aufträge. Einer von ihnen ist David Martinez (Kenn Ôhashi), der tagtäglich ums Überleben kämpft.

Cyberpunk: Edgerunners 2 unterteilt die Handlung in mehrere Erzählstränge, die langsam zusammenlaufen. In einem davon verliert die Edgerunner-Legende Weak "King" Kingsley (Kentarô Tone) durch einen Zusammenstoß mit der Polizei alle seine Implantate. Außerdem geht es um den finsteren Hacker D (Koki Uchiyama), der bei seinem gnadenlosen Rachefeldzug in Night City eine weitreichende Verschwörung aufdeckt.

Und das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 21. Oktober 2026):

Das Sci-Fi-Serienuniversum von Netflix hat wiederum eine große Spielwelt hinter sich, denn Cyberpunk: Edgerunners basiert auf dem Videospiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt aus dem Jahr 2020. Auf Rotten Tomatoes hat die 1. Staffel der Serie einen perfekten Wertungsschnitt von 100 Prozent erreicht.

Cyberpunk: Edgerunners 2 besteht aus insgesamt 10 Folgen, die jeweils zwischen 27 und 30 Minuten lang sind. Ihr könnt die neue Season also bequem am Stück durchschauen. Falls ihr die Serie noch gar nicht kennt, könnt ihr bei Netflix erstmal die 1. Staffel streamen, die ebenfalls 10 Folgen umfasst.

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Der Herbst 2026 spült uns pünktlich zu Halloween 13 neue Gruselserien ins Streaming-Programm. Wir stellen euch die einzelnen Titel vor und verraten euch, welche Neuheiten sich wirklich lohnen.

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