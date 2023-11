Netflix-Fans müssen warten: The Rookie Staffel 5 kommt zu Disney+ und das ist der Starttermin

Die 5. Staffel von The Rookie hat einen Starttermin bei Disney+ erhalten. Lange müsst ihr nicht mehr auf die neuen Episoden der Polizei-Serie mit Nathan Fillion warten.

Seit 2018 erobert The Rookie das US-amerikanische Fernsehprogramm. Inzwischen hat die Polizei-Serie mit Nathan Fillion (Firefly, Castle) auch ein großes deutsches Publikum gefunden. Jetzt steht fest, wann die neuen Folgen der 5. Staffel zu Disney+ kommen. Hinsichtlich eines Netflix-Starts ist dagegen noch nichts bekannt.

In The Rookie schlüpft Fillion in die Rolle von John Nolan, der als Bauunternehmer arbeitet und dringend einen Tapetenwechsel benötigt. Bei einem Banküberfall kann er zufällig die Polizei unterstützen, indem er ein Ablenkungsmanöver startet. Inspiriert von diesem Ereignis bewirbt er sich in Los Angeles beim LAPD als Gesetzeshüter.

Wann startet The Rookie Staffel 5 bei Disney+?

Die 5. Staffel von The Rookie wird am 13. Dezember 2023 bei Disney+ veröffentlicht. Insgesamt 22 neue Episoden warten auf euch.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Rookie schauen:

Kite Man: Hell Yeah! Trailer

Abseits von Disney+ steht The Rookie bei vielen anderen Streaming-Diensten in Deutschland als Stream zur Verfügung. Bei WOW könnt ihr bereits alle fünf Staffeln schauen. Amazon Prime, Netflix und MagentaTV bieten dagegen nur die ersten vier Staffeln an. Die gibt es ebenfalls in der ZDF-Mediathek als Stream.

Noch mehr Streaming-Tipps: Die 20 besten Serien im November bei Disney+ und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps. In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber stellen wir euch die spannendsten Serien im November 2023 vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den 20 größten Streaming-Highlights im Serienbereich gehören im November u.a. die Rückkehr von Godzilla sowie zwei ganz besondere Science-Fiction-Serien, die sich mit neuen Folgen zurückmelden.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.