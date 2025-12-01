Netflix' größtes Thriller-Universum geht weiter: Erster Trailer zur neuen Harlan Coben-Serie Suche mich nicht

Netflix setzt sein riesiges Thriller-Universum fort: In Harlan Cobens Suche mich nicht geht es um einen Familienvater, der auf der Suche nach seiner Tochter Furchtbares entdeckt.

Aus dem Mega-Deal zwischen Netflix und dem Thriller-Autor Harlan Coben sollen ganze 12 Serien entstehen: Eine davon erscheint in wenigen Wochen und bekommt nun einen ersten Trailer. In Suche mich nicht erleben wir einen verzweifelten Familienvater, dessen Leben auf der Suche nach seiner Tochter zerbricht.

Neue Thriller-Serie auf Netflix: Darum geht's in der Harlan Coben-Adaption Suche mich nicht

Der neue Trailer für die kommende Serie enthüllt bereits einige Details über den Thriller. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Familienvater Simon (James Nesbitt), dessen Tochter Paige (Ellie de Lange) spurlos verschwindet, nachdem sie ihr Studium begonnen hat. Die offizielle Synopsis lautet wie folgt:

Als er [Page] nun in einem Stadtpark findet, verletzlich und drogenabhängig, hat er endlich die Chance, seine kleine Tochter nach Hause zu holen. Aber es stellt sich heraus, dass sie nicht allein ist, und ein Streit eskaliert zu schockierender Gewalt. In der Folge verliert Simon seine Tochter erneut, und seine Suche nach ihr führt ihn in eine gefährliche Unterwelt, in der tief verborgene Geheimnisse ans Licht kommen, die seine Familie für immer auseinanderreißen könnten.

Seht hier den deutschen Trailer zu Suche mich nicht:

Suche mich nicht - Trailer (Deutsch) HD

In der Serie erleben wir mit James Nesbitt zum zweiten Mal einen Herr der Ringe-Darsteller in einer Harlan Coben-Verfilmung. Mit dabei sind außerdem die britische Schauspielerin Ruth Jones (Gavin & Stacey), Alfred Enoch (How to Get Away with Murder) und Minnie Driver (The Beekeeper).

Wann startet die Thriller-Serie Suche mich nicht auf Netflix?

Bei Suche mich nicht handelt es sich um die zehnte Serie aus dem Thriller-Deal mit Harlan Coben. Mit Nur für dein Leben soll 2026 mindestens noch eine Weitere folgen. Zuletzt erschien die Miniserie Ich vermisse dich.

Ihr könnt die Serie pünktlich zum neuen Jahr ab dem 1. Januar 2026 auf Netflix streamen: Dort findet ihr auch alle anderen Teile der Reihe für einen Harlan Coben-Marathon kostenlos im Abo.