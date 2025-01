Netflix enthüllt Stars der neuen Harlan Coben-Serie: Nach Richard Armitage kommt der zweite Herr der Ringe-Held

Die Harlan Coben-Adaption Suche mich nicht soll in Kürze mit den Dreharbeiten beginnen. Jetzt hat Netflix die größten Stars der Serie enthüllt. Ein alter Bekannter von Richard Armitage ist dabei.

An Harlan Coben führt kein Weg vorbei. So zeigt es sich zumindest dieser Tage auf Netflix, wo das gigantische Roman-Universum mit 12 Serien nicht aufzuhalten ist. Allein dieses Jahr rechnen wir mit dem Start von drei Adaptionen. Für Suche mich nicht hat der Streamingdienst jetzt die Hauptdarstellenden bekannt gegeben. Dabei ist auch James Nesbitt, den viele bereits aus der Hobbit-Trilogie des Herr der Ringe-Universums kennen werden.

Herr der Ringe-Star macht Richard Armitage als Harlan Coben-Star Konkurrenz

Wie Deadline berichtet, werden Nesbitt, Minnie Driver (Good Will Hunting) und Ruth Jones (Gavin & Stacey) die Hauptrollen in Suche mich nicht spielen. Nesbitt verkörperte in den Hobbit-Filmen den Zwerg Bofur und ist damit bereits der zweite Hauptdarsteller der Trilogie mit einer großen Rolle in Netflix' Harlan Coben-Universum. Sein Kollege Richard Armitage, der in der Fantasy-Reihe als Thorin Eichenschild zu sehen war, ist mittlerweile bereits in vier Coben-Umsetzungen vertreten.

Neben den drei Hauptrollen sind bereits große Teile der restlichen Besetzung von Suche mich nicht bekannt. Laut Deadline-Bericht stehen unter anderem auch Schauspielende aus Konklave und Ted Lasso vor der Kamera.

Die kommende Serie dreht sich um den Familienvater Simon (Nesbitt), der seine drogensüchtige Tochter retten will. Als es ihm gelingt, sie von der Straße nach Hause zu bringen, eskaliert die Situation aber in einer Explosion von Gewalt. Schließlich muss er tief in die Unterwelt eintauchen, um sein Kind wiederzufinden.

Wann kommt Suche mich nicht zu Netflix?

Suche mich nicht hat noch keinen konkreten Starttermin auf Netflix. Wir rechnen im Laufe des Jahres 2025 mit der Veröffentlichung.

Podcast-Vorschau: Diese Serien-Highlights erwarten euch 2025

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.