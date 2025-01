Ich vermisse dich bei Netflix ist Teil eines gewaltigen Thriller-Universums mit 11 (!) Serien

Bei Netflix ging gerade eine brandneue Harlan Coben-Krimiverfilmung online. Doch die Serie Ich vermisse dich ist nur eine von vielen Adaptionen mit Coben-Vorlage.

Für Fans des Krimiautors Harlan Coben geht das Jahr gut los – zumindest für jene, die auch ein Netflix-Abo haben. Beim Streaming-Dienst wartet nämlich ab dem 1. Januar 2025 die neue Miniserie Ich vermisse dich darauf, gebingt zu werden.

Das Thriller-Format zählt zu einem gigantischen Harlan Coben-Universum, für das bereits elf Serien bestätigt wurden. Zwei davon sind erst noch in Produktion. Hier eine Übersicht:

Alle Harlan Coben-Krimis bei Netflix: Darum geht es in den spannenden Serien

Und hier eine kurze Beschreibung der einzelnen Serien:

Safe - 8 Episoden

Dexter-Star Michael C. Hall spielt in dieser britisch-französischen Harlan Coben-Serie ohne Buchvorlage einen Kinderchirurgen und Witwer namens Tom Delaney. Als eine seiner beiden Töchter verschwindet, macht er sich auf die Suche und enthüllt ein Labyrinth aus Geheimnissen.

Safe - S01 Trailer (English) HD

Ich schweige für dich - 8 Episoden

Als eine junge Frau (Hannah John-Kamen) plötzlich vor Familienvater Adam Price (Richard Armitage) auftaucht, wird sein Leben auf den Kopf gestellt. Die Fremde offenbart ihm, dass seine Frau Corinne (Dervla Kirwan) ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht habe. Als sie davon erfährt, verschwindet sie und Adam nimmt die Suche nach ihr auf.

Ich schweige für dich - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das Grab im Wald - 6 Episoden

Im Sommer 1994 verschwinden vier Jugendliche aus dem Ferienlager im Wald. Zwei werden tot aufgefunden, die anderen beiden bleiben verschollen. Eine der Unauffindbaren ist die Schwester von Pawel Kopinski, der als Erwachsener (Hubert Milkowski) als Staatsanwalt in Warschau arbeitet. Als er glaubt, die Leiche des anderen Verschwundenen gefunden zu haben, macht er sich daran, das Verbleiben seiner Schwester aufzuklären.

Das Grab im Wald - S01 Trailer (englische UT) HD

Kein Friede den Toten - 8 Episoden

Ex-Sträfling Mateo (Mario Casas) wird in dieser spanischen Coben-Adaption vom Pech verfolgt: Erst tötet er versehentlich einen Menschen, dann verschwindet seine schwangere Frau wie vom Erdboden – und nun gerät er auch noch ins Fadenkreuz einer Mordermittlung.

Kein Friede den Toten -S01 Trailer (Deutsch) HD

Kein Lebenszeichen - 5 Episoden

Zehn Jahre nach dem Tod seiner großen Liebe und seines Bruders fasst der Streetworker Guillaume (Finnegan Oldfield) aus Nizza endlich wieder neuen Lebensmut. Als seine neue Liebe Judith (Naila Harzoune) plötzlich verschwindet, macht er sich auf die Suche nach ihr und entdeckt dabei ihre geheime Vergangenheit, die Guillaume alles in Frage stellen lässt.

Gone For Good - S01 Trailer (English Subs) HD

Wer einmal lügt - 8 Episoden

In dieser UK-Adaption eines Coben-Romans gerät das Leben der dreifachen Mutter Megan (Cush Jumbo) aus den Fugen, als sie von ihrer Vergangenheit als Stripperin eingeholt wird. Damals fand sie unter dem Namen Cassie die Leiche eines Mannes, der von ihr besessen war. Nun ist der angeblich tote Mann zurück.

Wer einmal lügt - S01 Trailer (Deutsch) HD

Sie sehen dich - 6 Episoden

Die Begleitserie zu Das Grab im Wald, in der das Verschwinden des 18-Jährigen Adam (Krzysztof Oleksyn) beleuchtet wird. Auch die zweite Serie wurde in Polen gedreht.

Sie sehen dich - S01 Trailer (Deutsch) HD

In ewiger Schuld - 8 Episoden

Wenige Wochen nach der Ermordung ihres Ehemanns macht Maya Stern (Michelle Keegan) eine erschreckende Entdeckung: Als sie die Nanny-Cam im Zimmer ihrer Tochter kontrolliert, ist auf dem Video ihr totgeglaubter Gatte zu sehen. Auf der Suche nach Antworten deckt Maya daraufhin düstere Geheimnisse auf.

In ewiger Schuld - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ich vermisse dich - 5 Episoden

Die neuste Harlan Coben-Serie auf Netflix ist ab sofort verfügbar. Detective Kat Donovan (Rosalind Eleazar) macht darin eine erschreckende Entdeckung – und das ausgerechnet in einer Dating-App. Ihr Verlobter Josh (Ashley Walters), der vor elf Jahren verschwand, ist auf einem der Profilbilder zu sehen. Dann der nächste Schock: Der Mann ist der Hauptverdächtige in einem Mordfall. Richard Armitage ist auch wieder im Cast.

Ich vermisse dich - Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus wurden bereits Suche mich nicht und Nur für dein Leben als weitere Harlan Coben-Adaptionen für kommendes Jahr und darüber hinaus von Netflix bestellt. So bleibt der Streaming-Dienst mindestens bis 2027 mit dem Erfolgsautor im Geschäft. Mit fast 40 Romanen im Repertoire gehen die adaptierbaren Stoffe auch nicht so bald aus.

