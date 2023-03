Netflix hat es schon wieder getan: Die Klon-Strategie des Streaming-Diensts zahlt sich bei neuer Serie aus

Netflix klont bisweilen Erfolgsserien für andere Erscheinungsländer. Im Falle einer Elite-Kopie hat sich das bezahlt gemacht. Class bekommt eine zweite Staffel.

Wenn ein Serien-Konzept erfolgreich ist, warum den Erfolg nicht in einem anderen Kulturkreis wiederholen? Netflix hat in den letzten Jahren mehrere Hit-Serien kopiert und in anderen nationalen Settings neu veröffentlicht. Zuletzt hat die Idee funktioniert. Class, eine indische Serie nach dem Vorbild von Elite, wird jetzt um eine zweite Staffel verlängert.

Netflix' Elite-Klon Class kommt auf heimischem Markt gut an

Wie im spanischen Vorbild dreht sich Class um eine Gruppe Jugendlicher auf einer Elite-Schule, die aufgrund ihrer armen Herkunft das privilegierte Ambiente aufmischen. Doch bald schon sehen sich die Neulinge mit einer brutalen Gewalttat konfrontiert.

Schaut euch hier den ersten Netflix-Teaser zu Class Staffel 2 auf Englisch an:

Class - S02 Announcement Teaser (English) HD

Wie Netflix jetzt mit einem kurzen Teaser verkündete, soll das Intrigenspiel bald in eine zweite Runde gehen. Einem Bericht von What's On Netflix zufolge war die erste Staffel gerade im kulturellen Heimatmarkt Indien sehr erfolgreich, ebenso wie in Bangladesh und Pakistan.

Wann kommt Staffel 2 von Class zu Netflix?

Wie der kurze Ankündigungsteaser zu Staffel 2 zeigt, ist für die neuen Episoden bisher noch kein Startdatum bekannt. Wir rechnen bei derzeitigem Stand der Produktion bis Mitte 2024 mit Nachschub.

