Netflix-Hit verliert absoluten Fan-Liebling: Dank einer geschickten Änderung wird es aber kaum auffallen

Vor kurzem wurde der Starttermin der 3. Staffel von Heartstopper auf Netflix verkündet. Fan-Liebling Olivia Colman wird darin jedoch nicht als Nick Nelsons Mutter zurückkehren.

Heartstopper-Fans durften sich erst vor kurzem über die offizielle Ankündigung der 3. Staffel auf Netflix freuen. So wird die Geschichte von Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor) auf Grundlage der beliebten Comic-Reihe von Alice Oseman noch in diesem Jahr auf dem Streamingdienst weitergehen. Während wir darin auch einige neue Figuren kennenlernen sollen, wird eine wichtige Figur in der kommenden Season allerdings nicht zurückkehren.

Heartstopper Staffel 3 ohne Fan-Liebling Olivia Colman

Olivia Colman ist in den ersten zwei Staffeln von Heartstopper in die Rolle von Nicks Mutter Sarah Nelson geschlüpft und sorgte dabei für ein paar der bewegendsten Szenen der gefeierten Serie, die von der Moviepilot-Community eine Durchschnittswertung von 8/10 Punkten hält. Wie die Schauspielerin, die 2019 für The Favourite mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, nun gegenüber Forbes erklärte, wird sie in der 3. Staffel des Netflix-Hits jedoch nicht zu sehen sein:

Ich konnte Nummer 3 nicht machen. Ich habe es nicht unterbekommen. Ich fühle mich schrecklich deswegen. [...] Ich habe das Gefühl, als wäre ich Teil von einem der wunderschönsten Dinge gewesen, von dem ich jemals Teil war.

So konnte Colman aufgrund ihres vollen Terminkalenders nicht am Dreh der 3. Heartstopper-Staffel teilnehmen, auch wenn sie selbst gern dabei gewesen wäre. Comicautorin Oseman, die obendrein für die Drehbücher der Serie verantwortlich zeichnet, reagierte bereits auf Instagram auf die schlechten Nachrichten. Dabei versicherte sie den Fans, dass sie und ihr Team alles in ihrer Macht stehende versucht haben, um Colman auch für die neuen Folgen zurückzuholen – das nun aber einmal "die Art und Weise" sei, "wie die TV-Welt manchmal funktioniert".

Heartstopper - S03 Ankündigung (Deutsche UT) HD

Wie geht es ohne Sarah Nelson in Heartstopper weiter?

Weiterhin erklärte Oseman, dass die Rolle von Sarah Nelson für die 3. Staffel nicht neu gecastet wird. Stattdessen wird Colmans Abwesenheit durch anderweitige Änderungen aufgefangen. Gleichzeitig soll die Essenz der Comic-Vorlage, die im kommenden Story-Verlauf eigentlich eine Schlüsselszene zwischen Nick und seiner Mutter beinhaltet, nicht verlorengehen:

Ich habe alles in meiner Macht stehende versucht, um diese Szene so zu bewahren, wie sie im Comic geschrieben ist und ich habe ein paar neue Elemente in die Geschichte reingeschrieben, um sicherzugehen, dass sie uns den emotionalen Schlag verpasst, den sie im Comic hat. Nicks Geschichte aus den Comics ist immer noch da, immer noch unendlich wichtig für mich und Sarahs Rolle als Nicks emotionaler Support wird erstmal auf andere Figuren ausgelagert.

Dabei sei eine Rückkehr von Olivia Colman als Sarah Nelson in Hearstopper Staffel 4 für die Autorin nicht auszuschließen:

Falls wir eine 4. Staffel bekommen, würde ich es lieben, wenn Olivia wieder Teil davon wird!

Die 3. Staffel von Heartstopper startet im Oktober 2024 auf Netflix.

