Eine der bestbewerteten Netflix-Serien kriegt Rückkehr-Termin – mit neuer Figur, auf die Fans seit Jahren warten

In einem Video verkündet Netflix die Rückkehr einer heißgeliebten Serie und verrät auch gleich, dass Fans sich in Staffel 3 von Heartstopper auf einen wichtigen Neuzugang freuen können.

Heartstopper meldet sich für Staffel 3 bei Netflix zurück. Die Serie nach den Comics von Alice Oseman begeistert das Publikum mit einer 8/10-Wertung bei Moviepilot und einer 8.6 bei IMDb . An diese Größe will sie auch in ihrem ersten Einblick in die neue Season anknüpfen, die noch dieses Jahr startet. Eine lang erwartete neue Figur ist diesmal endlich dabei.



Netflix' Heartstopper meldet sich für Staffel 3 zurück

Die Netflix-Serie Heartstopper landete mit ihrer 1. Staffel 2022 auf Platz 1 der beliebtetesten Serien der Moviepilot-Community. Nach den euphorischen Kritiken für Staffel 2 von Heartstopper im letzten Jahr (96 Prozent bei Rotten Tomatoes ) war klar, dass auch eine 3. Staffel kommen würde.

Die geerdete Liebesgeschichte von Nick (Kit Connor) und Charlie (Joe Locke) reifte in Staffel 2 von Heartstopper, indem sie sich zunehmend erwachsenen Themen zuwendete. Ein Trend, den die Netflix-Serie laut Deadline in Staffel 3 beibehalten wird: Mentale Gesundheit, Sex und Universitäts-Ambitionen sollen dann eine Rolle spielen, auch wenn der Fokus natürlich weiter auf den Figuren-Beziehungen liegt.

Seht Netflix' ersten Staffel 3-Einblick in Heartstopper

Heartstopper - S03 Ankündigung (Deutsche UT) HD

Wer im Video genau aufpasst, wird ab Sekunde 45 feststellen, dass Jenny Walser eine ominöse Andeutung macht: Die Darstellerin von Charlies Schwester Tori Spring wird in Staffel 3 nicht nur mehr Raum bekommen, sondern auch "einen neuen Freund finden". Bei der deutschen Untertitelung des Netflix-Clips hat sich eindeutig ein Fehler ("neue Freundin") eingeschlichen, denn echte Heartstopper-Fans wissen bei diesen Worten natürlich längst, von wem die Rede ist.



Netflix teast Darragh Hands neue Figur und eine zweite Buch-Verfilmung in Staffel 3

Hinter den Kulissen steht es bereits länger fest: Darragh Hand spielt Michael Holden. Der exzentrische Optimist ist die Antithese der pessimistischen, in sich gekehrten Tori und doch fühlen die zwei sich unweigerlich zueinander hingezogen. Seine Einführung bedeutet so gut wie sicher, dass innerhalb der 3. Staffel von Netflix' Heartstopper heimlich noch ein weiteres Buch von Alice Oseman verfilmt wird.

Mit gerade einmal 20 Jahren veröffentlichte die britische Autorin Alice Oseman 2014 ihren Debüt-Roman Solitaire *. Es ist die Geschichte von Tori Spring, die an den Anfeindungen ihres schwulen Bruders Charlie mitzutragen hat und in dieser schwierigen Zeit ihres Lebens auf einen gewissen Michael Holden trifft.

Während Charlie Spring in Solitaire noch eine Nebenfigur war, wurde anschließend das ganze Heartstopper-Universum aus diesem ersten Buch geboren. Die Geschichte der zwei Netflix-Protagonisten folgte erst später in der Novelle Nick und Charlie * sowie den Heartstopper-Comics *. Offenbar kehrt Staffel 3 nun zu den Ursprüngen zurück, um auch Toris Geschichte nachzureichen.

Wann startet Heartstopper Staffel 3 bei Netflix?

Netflix hat die Rückkehr der 3. Staffel von Heartstopper für Oktober 2024 verkündet, also in sieben Monaten. Ein genauer Tag für die 8 neuen Folgen steht noch nicht fest. Der restliche Cast rund um Charlie, Nick und Tori, also Tao (William Gao), Elle (Yasmin Finney), Isaac (Tobie Donovan) und Co., kehrt natürlich ebenfalls zurück.

