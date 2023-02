Netflix-Hit Wednesday brachte Jenna Ortega an den Rand der Verzweiflung: "Ich habe mir die Haare rausgerissen"

Es ist kein Geheimnis, dass es bei den Dreharbeiten von Wednesday drunter und drüber ging. Jenna Ortega gibt weitere Einblicke in die bisher intensivste Phase ihrer Karriere.

Als Wednesday letztes Jahr bei Netflix startete, hatten die wenigsten damit gerechnet, dass sich der Addams Family-Ableger in den nächsten Streaming-Überflieger verwandelt. Drei Monate später steht jedoch fest: Wednesday ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien und wird uns noch einige Zeit begleiten.



Während aktuell die Vorbereitungen für die 2. Staffel laufen, berichten Cast und Crew von ihren Erfahrungen, die sie beim Dreh der Auftaktrunde gesammelt haben. Dazu gehört auch Hauptdarstellerin Jenna Ortega, die kürzlich bei einem Q&A einen Einblick hinter die Kulissen gegeben hat, wie Variety berichtet.

Wednesday bei Netflix: Die Dreharbeiten der Fantasy-Serie haben Jenna Ortega alle Kraft gekostet

Ortega hat bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass der Wednesday-Dreh sehr kräftezehrend war. Eine besondere Herausforderung stellten die vielen Extrastunden dar, die sie einschieben musste, um die Fähigkeiten ihrer Figur zu lernen. Neben Fechtunterricht musste sie u.a. einige Cello-Stunden nehmen.

Ich musste immer zwei Stunden früher ans Set und dann einen Tag mit 12 bis 14 Stunden durchstehen. Als ich nach Hause kam, wartete bereits ein Zoom-Call mit einer Unterrichtsstunde auf mich. Manchmal war auch schon mein Cello-Lehrer da, als ich in mein Apartment kam.

Hier könnt ihr die Ankündigung für Wednesday Staffel 2 schauen:

Wednesday S02 - Ankündigung (Deutsch) HD

Besonders der straffe Zeitplan hat Ortega zu schaffen gemacht.

Es gab immer etwas zu tun und wenn ich mal ein Wochenende hatte, an dem wir nicht den sechsten Tag gedreht haben, hieß es: 'Okay, dann bringen wir den Unterricht an diesem Tag unter.'

So kontrolliert ihre Performance in der Serie wirkt, am Set sah es anders aus.

Ich habe keinen Schlaf bekommen. Ich habe mir die Haare rausgerissen. Mein Vater hat so viele FaceTime-Anrufe bekommen, in denen ich hysterisch geweint habe.

Aufgrund des Zeitmangels und des Umstands, dass Wednesday fast in jeder Szene der Serie zu sehen ist, wurden schließlich Doubles eingesetzt, um Ortega zu entlasten. Da bleibt zu hoffen, dass Netflix bei der 2. Staffel mehr Zeit einplant, auch wenn das für uns bedeutet, dass wir länger auf die neuen Episoden warten müssen.

