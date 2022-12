Scharfe Kritik an Netflix wegen Wednesday nach Jenna Ortega-Aussagen: "Es war furchtbar"

Eine der besten Wednesday-Szenen drehte Jenna Ortega, als sie sich krank fühlte und danach positiv auf Corona getestet wurde. Dafür muss Netflix jetzt Kritik einstecken.

Für Netflix ist der Addams Family-Ableger Wednesday sehr schnell zum neuen Mega-Hit geworden. Die Serie mit Jenna Ortega in der Hauptrolle hat direkt einen Publikumsrekord erzielt und stellt weiterhin beeindruckende Streamingzahlen auf.

Jetzt wird Netflix aber für Wednesday kritisiert, nachdem Ortega enthüllte, dass sie eine der besten Szenen krank filmte.

Jenna Ortega war mit Corona-Infektion am Wednesday-Set

Im Interview mit NME sprach die Schauspielerin darüber, dass sie die gefeierte Wednesday-Szene aus der Schuldisco-Folge mit starken Krankheitssymptomen drehte. Erst danach kam der positive Corona-Test:

Es ist verrückt, weil es mein erster Tag mit COVID war, also war es furchtbar zu filmen. Ich wachte auf und – es ist seltsam, ich werde nie krank und wenn, dann ist es nicht sehr schlimm – hatte ich Gliederschmerzen.

Ich fühlte mich, als wäre ich von einem Auto angefahren worden und als wäre ein kleiner Kobold in meiner Kehle losgelassen worden und kratzte an den Wänden meiner Speiseröhre. Sie gaben mir Medikamente zwischen den Takes, weil wir auf das positive Ergebnis warteten.

Ortega bat auch darum, die Szene mehrmals drehen zu lassen, doch aus Zeitgründen ließ Netflix das nicht zu.

Auf Twitter sind direkt Reaktionen aufgetaucht, die Netflix dafür kritisieren, dass der Dreh wegen Ortegas Erkrankung nicht direkt unterbrochen wurde:

Enttäuschend zu erfahren, dass Jenna Ortega am Set COVID-Symptome hatte, aber trotzdem die Tanzszene in Wednesday filmen durfte, während sie auf ihr positives Testergebnis wartete. Ich frage mich, wie viele Menschen krank wurden? Und wie viele Menschen diese Menschen krank machten?

Jenna Ortega eine ganze Szene filmen zu lassen, während sie auf ihr Covid-Testergebnis wartet UND offensichtliche Symptome hat, ist nicht „professionell“, es ist einfach völlig unverantwortlich

Das ist eine schlechte Sache, richtig? Wir sind uns alle einig, dass dies kein Moment ist, in dem man „durch Härten ausharrt“, es ist ein Moment, warum zum Teufel sie nicht nach Hause geschickt wurde, sie könnte fürchterlich krank werden oder andere irgendwie anstecken

Netflix äußerte dazu nur, dass sämtliche Corona-Richtlinien befolgt wurden, nachdem der positive Test des Wednesday-Stars vorlag.

Was haltet ihr davon, dass Jenna Ortega Wednesday krank filmte?