Netflix killt die nächste Serie: Beliebtes Superhelden-Abenteuer nach 2 Staffeln abgesägt

Die nächste Netflix-Serie verabschiedet sich. Dieses Mal hat es das Superhelden-Abenteuer Raising Dion getroffen. Nach zwei Staffeln zieht der Streaming-Dienst den Stecker.

Mit Raising Dion startete 2019 eine vielversprechende Serie auf Netflix, die Coming-of-Age-Elemente mit einer Superhelden-Geschichte vereinte. Nach den ersten neun Folgen kehrte Raising Dion Anfang des Jahres mit Staffel 2 zurück. Danach wurde es ruhig um die Serie. Nun wissen wir, dass wir auf Staffel 3 nicht hoffen brauchen.

Netflix setzt Superhelden-Serie ab: Raising Dion Staffel 3 wird es nicht geben

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Netflix den Stecker gezogen und Raising Dion abgesetzt. Schauspielerin Sammi Haney, die in der Serie in der Rolle von Esperanza Jimenez zu sehen war, teilte auf Instagram einen Post, in dem sie die traurige Botschaft verkündete.

Es ist traurig, das zu sagen, aber Raising Dion wurde abgesetzt. Vielen Dank für die großartige Unterstützung, die wir von all unseren wunderbaren Fans erhalten haben!

Weiter betont Haney, dass die Serie durchaus ein Publikum gefunden hat.

Staffel 2 war, genauso wie Staffel 1, ein Erfolg. Allein wenn man sich anschaut wie viele Leute [die Serie auf Netflix] gesehen haben und Staffel 3 wollten!

Hier könnt ihr den Trailer zu Raising Dion schauen:

Raising Dion - S01 Trailer (Deutsch) HD

Raising Dion war tatsächlich vier Wochen lang in der weltweiten Top 10 der englischsprachigen Netflix-Serien vertreten. Trotz des Erfolgs haben die Zahlen für den Streaming-Dienst offenbar nicht ausgereicht, um eine weitere Verlängerung zu rechtfertigen. Dass Netflix-Serien abgesetzt werden, obwohl sie sich in der Top 10 beweisen konnten, war in der Vergangenheit schon öfter zu beobachten.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Hättet ihr gerne eine 3. Staffel von Raising Dion gesehen?