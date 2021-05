Netflix-Kontroverse: Oscar-Gewinner soll geklaut sein - TikTok-Video liefert überzeugenden Beweis

Der Netflix-Kurzfilm Two Distant Strangers wurde 2021 mit einem Oscar ausgezeichnet. Jetzt sind schwere Plagiatsvorwürfe aufgetaucht. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Werken ist nicht zu übersehen.

Bei den diesjährigen Oscars hat Netflix unter anderem in der Kategorie Bester Kurzfilm eine Trophäe für Two Distant Strangers abgeräumt. In der brisanten halben Stunde des Werks geht es um einen jungen Afroamerikaner, der in einer Zeitschleife gefangen ist und jeden Tag erneut von einem weißen Polizisten getötet wird.

Jetzt sind schwere Vorwürfe aufgetaucht, denen zufolge Two Distant Strangers das Plagiat eines ähnlichen Kurzfilms von 2016 sein soll. Wir erklären und bewerten die Situation für euch.

Auf TikTok wurden Vorwürfe gegen Netflix' Two Distant Strangers laut

Vor einigen Tagen meldete sich die Regisseurin Cynthia Kao auf TikTok zu Wort und sprach darüber, dass sie 2016 einen Kurzfilm mit dem Titel Groundhog Day For a Black Man gedreht und veröffentlicht hat. Im vergangenen Jahr wurde die Regisseurin nach den Ereignissen rund um den Tod von George Floyd von NowThis angeschrieben.

Das einflussreiche Nachrichtenportal verbreitete den Kurzfilm mit Kaos Einverständnis auf Facebook und Twitter. Ein Jahr später veröffentlichte Netflix dann den von Travon Free inszenierten Kurzfilm Two Distant Strangers, der schließlich für den Oscar als Bester Kurzfilm nominiert und 2021 ausgezeichnet wurde.

In ihrem TikTok-Video spricht Cynthia Kao über den Vorspann von Two Distant Strangers, der direkt angibt, dass der Kurzfilm in Zusammenarbeit mit NowThis entstanden ist. Ihr Name wird allerdings nirgends erwähnt. Die Nachrichtenplattform hat sich gegenüber der Webseite What's on Netflix schon zu dem Plagiatsvorwurf geäußert und weist eine Verbindung zwischen beiden Werken von sich:

Two Distant Strangers wurde unabhängig konzipiert und war monatelang in der Endproduktion, bevor NowThis in den Film involviert wurde, sodass jede Verbindung nicht in Frage kommt. NowThis setzt sich dafür ein, Ungerechtigkeit wie Rassismus und Polizeibrutalität aufzuzeigen. Es ist bedauerlich, dass die wiederholte Natur dieser Erfahrungen für schwarze Amerikaner Realität ist.

Den Kurzfilm von Cynthia Kao könnt ihr euch bei YouTube anschauen:

Netflix' Two Distant Strangers unterscheidet sich in Details von dem anderen Kurzfilm

Wer Two Distant Strangers bei Netflix und Groundhog Day For a Black Man auf YouTube vergleicht, wird auf jeden Fall eine starke Ähnlichkeit feststellen. Der oscarprämierte Kurzfilm ist beim groben Ablauf der Handlung sehr stark mit Cynthia Kaos Werk vergleichbar. Die Unterschiede liegen aber in der detaillierteren, ernsteren Ausführung und dem viel bösartigeren Ende bei dem Netflix-Film.

NowThis bestreitet die Verbindung zu Groundhog Day For a Black Man. Womöglich wurden beide Filme wirklich zufällig mit einer sehr ähnlichen Prämisse entwickelt. Wobei die von Cynthia Kao geschilderte Zeitlinie durchaus starke Zweifel hinsichtlich dieser Darstellung zulässt.

Es bleibt offen, ob Cynthia Kao juristisch gegen Netflix oder die Verantwortlichen hinter dem Kurzfilm vorgeht, falls sie sich durch die Parallelen zwischen beiden Werken übergangen fühlt.

Sind die Plagiatsvorwürfe zu dem Netflix-Film für euch nachvollziehbar oder ist die Ähnlichkeit zwischen beiden Werken mehr Zufall?