Netflix-Meilenstein geht weiter: Gleich zwei Fortsetzungen zu The Gray Man mit Ryan Gosling kommen

Weniger als eine Woche nach dem Streaming-Start hat Netflix weitere The Gray Man-Pläne enthüllt. Neben einem Sequel mit Ryan Gosling wurde auch ein Spin-off angekündigt.

Mit The Gray Man will sich Netflix ein größeres Action-Franchise im Bond-Stil aufbauen. Jetzt hat der Streamingdienst offiziell verkündet, wie das Universum rund um die bislang teuerste Eigenproduktion ausgebaut wird. Gleich zwei neue The Gray Man-Projekte sind jetzt schon sicher.

The Gray Man 2 mit Ryan Gosling und Spin-off-Film von Netflix angekündigt

Wie Variety berichtet, hat der Streamingdienst nicht mal eine Woche nach dem Release des Films zwei weitere Teile für das Franchise angekündigt. Ein Film davon wird The Gray Man 2 sein, für den Ryan Gosling sowie das Regie-Duo Joe und Anthony Russo zurückkehren werden.

Der andere The Gray Man-Film wird als Spin-off beschrieben, das eine neue Facette der Romanvorlagen beleuchten soll. Das Drehbuch dazu wird von den Deadpool-Drehbuchautoren Paul Wernick und Rhett Reese geschrieben. Mehr Infos werden bisher noch geheim gehalten.

Gut möglich ist zum Beispiel, dass eine andere Figur aus dem ersten Teil dann mit einem eigenen Handlungsstrang im Mittelpunkt steht. Wir denken da direkt an Ana de Armas, die auf jeden Fall einen eigenen Actionfilm in der Hauptrolle verdient hätte.

Bis 2022 sind schon 11 Bände der Gray Man-Romanreihe erschienen. Schon vor der Veröffentlichung des ersten Netflix-Films wurde bekanntgegeben, dass aus dem gut 200 Millionen Dollar teuren Blockbuster ein größeres Franchise entstehen soll. Mit der Ankündigung von The Gray Man 2 mit Ryan Gosling und einem Spin-off-Film setzt Netflix diesen Plan weiter in die Tat um.

Der teuerste Netflix-Film: Was taugt "The Gray Man"?

Im FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe diskutieren Ersatz-Moderator Pascal, FILMSTARTS-Redakteur Björn und Moviepilot-Gast Patrick über "The Gray Man, den wohl teuersten Netflix-Film. Ob das Action-Spektakel der Russo-Brüder aber auch wirklich gelungen ist und wie beeindruckt das Trio von Ryan Goslings Muskelpaketen ist, erfahrt ihr im Podcast.

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



