Netflix-Serie knallhart nach einer Staffel abgesetzt und der Star aus einer der größten Sci-Fi-Serien wusste es nicht

Netflix hat die nächste Serie abgesägt. Dieses Mal handelt es sich um die britische Comedy Hard Cell, von der es keine 2. Staffel geben wird, wie die Hauptdarstellerin überrascht feststellen musste.

Netflix kennt kein Erbarmen, wenn es um die Absetzung seiner Serien geht. Sobald ein Neustart nicht den gewünschten Erfolg einfährt, wird die Reißleine gezogen. An sich machen das alle Fernsehsender und Streaming-Dienste. Nicht jede Serie kann ewig laufen, erst recht nicht, wenn die Quoten und Abruf-Zahlen enttäuschen.

Was bei Netflix aber auffällig ist, ist die fehlende Transparenz. Fans bangen monatelang um das Überleben ihrer Lieblingsserie, um dann beiläufig zu erfahren, dass keine neuen Folgen kommen. Doch nicht nur das: Auch die Beteiligten wissen oft gar nicht, was genau der Stand der Dinge ist, wie die Absetzung von Hard Cell beweist.

Trotz Sci-Fi-Star abgesetzt: Hardy Cell mit Catherine Tate erhält keine 2. Staffel bei Netflix

Die britische Comedy-Serie mit Catherine Tate in der Hauptrolle feierte im April 2022 ihre Premiere bei Netflix. Tate, die u.a. aus der Sci-Fi-Serie Doctor Who bekannt ist, spielt darin sechs (!) verschiedene Rollen. Es handelt sich um Figuren in einem Frauengefängnis. Die Mockumentary ist nach dem Vorbild der Sketch-Comedy The Catherine Tate Show aufgezogen, die von 2004 bis 2007 bei BBC ausgestrahlt wurde.

Hier könnt ihr den Trailer zu Hard Cell schauen:

Hard Cell - S01 Trailer (English) HD

Hard Cell wird nicht für eine 2. Staffel zurückkehren. Damit ist dies schon die 20. Netflix-Serie, die in diesem Jahr abgesetzt wurde. Wie Daily Mail berichtet, wurde Tate über die Absetzung nicht informiert. Gegenüber BBC sagte sie:

Es gab Personalwechsel [bei Netflix] und wie es passiert, wenn jemand, der die Serie in Auftrag gegeben hat und dann nicht mehr da ist, wollen sie von vorne anfangen. Ich verstehe es irgendwie, aber es wäre schön gewesen, wenn sie es mir gesagt hätten.

Damit ist es offiziell: Von Hard Cell werden wir nicht mehr als die sechs Episoden sehen, die aktuell bei Netflix als Stream zur Verfügung stehen. Tates Karriere hat die Absetzung keinen Abbruch getan. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von Doctor Who kehrt sie im November für drei Specials zu der ikonischen Sci-Fi-Serie zurück.

