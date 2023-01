Netflix-Absetzungen 2023: Diese 6 Serien gehen definitiv nicht weiter

Wer Netflix-Serien schaut, muss auch dieses Jahr wieder besonders stark sein und sich auf eine Menge Absetzungen einstellen. Alle Serien, die 2023 von Netflix bereits abgesetzt wurden, findet ihr hier in der Übersicht.

Kein Streaming-Dienst bringt jährlich so viele Serienneuheiten raus wie Netflix. Doch von den über 100 Original-Serien pro Jahr schaffen es nur die wenigsten über eine Staffel hinaus. Oft müssen Fans Monate um das Schicksal ihrer Lieblings-Shows bangen. Und nicht selten folgt das erschütternde Urteil: abgesetzt.

Über 20 Serien wurden 2022 abgesetzt. Netflix könnte in diesem Jahr einen neuen Rekord aufstellen. Nach weniger als einem Monat wurden bereits die vorzeitigen Enden von 6 Serien verkündet. Damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, findet ihr hier eine Übersicht aller Netflix-Absetzungen 2023.

Übersicht aller Serien, die Netflix 2023 abgesetzt hat

Diesen Überblick werden wir regelmäßig aktualisieren. Weiter unten findet ihr zusätzlich eine Liste mit allen Netflix-Serien, deren (geplantes) Ende für dieses Jahr bereits festgesetzt oder schon veröffentlicht wurde.

Abgesetzte Netflix-Serie: Uncoupled

Netflix Uncoupled

abgesetzt im Januar

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 6.7



Sex and the City-Schöpfer Darren Star kreierte mit Emily in Paris einen echten Hit für Netflix. Uncoupled sollte der nächste RomCom-Knaller werden. Darin spielt Neil Patrick Harris einen homosexuellen Mittvierziger, der nach 17 Jahren von seinem Partner verlassen wird und sich nun in der Dating-Szene von New York zurechtfinden muss. Knapp ein halbes Jahr nach dem Start wurde verkündet, dass die ersten acht Folgen auch die einzigen bleiben.

Netflix Dead End

abgesetzt im Januar

Staffeln: 2

Moviepilot-Bewertung: 7.7



Hamish Steeles Comic-Adaption war nicht nur ein übernatürlicher, gruseliger und vor allem lustiger Abenteuer-Spaß rund um die Geisterhaus-Attraktion eines Freizeitparks. Dead End: Paranormal Park war auch ein weiterer queerer Meilenstein für LGBTQ+ Repräsentation in Cartoon-Serien. Nach den eingangs bestellten zwei Staffeln und einem Cliffhanger-Ende wurde die Serie abgesetzt.

Abgesetzte Netflix-Serie: Tribes of Europa

Netflix Tribes of Europa

abgesetzt im Januar

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 5.6

Erst knapp zwei Jahre nach Veröffentlichung der ersten Staffel wurde die heimliche Absetzung der deutschen Sci-Fi-Dytopie offiziell bekannt. Tribes of Europa folgte den Erlebnissen dreier Geschwister, die im postapokalyptischen Europa zwischen die Fronten eines Krieges mehrerer Stämme geraten. Es ist ein weiterer Fall sogenannter Geister-Absetzungen, die Netflix selbst nie verkündet hat.

Abgesetzte Netflix-Serie: Die Professorin

Netflix The Chair

abgesetzt im Januar

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 6.6



Der aus Grey's Anatomy und Killing Eve bekannte Star Sandra Oh spielt in der von den Game of Thrones-Showrunnern David Benioff und D.B. Weiss produzierten Dramedy die erste weibliche Professorin, die die Englisch-Fakultät der Pembroke Universität leitet und dabei allerlei Krisen bewältigen muss. Erst nach fast 17 Monaten der Ungewissheit wurde die Absetzung bekannt.

Abgesetzte Netflix-Serie: Inside Job

Netflix Inside Job

abgesetzt im Januar

Staffeln: 1 (zwei Teile)

Moviepilot-Bewertung: 7.1



Mit Inside Job präsentierte uns Netflix eine animierte Workplace-Comedy über die chaotischen Erlebnisse innerhalb der Cognito Inc. Diese Firma der Schattenregierung arbeitet hart daran, die Menschheit zu manipulieren. Denn Illuminaten, Reptiloiden und weiteren Verschwörungstheorien sind in dieser Welt real. Weniger als zwei Monate nach Veröffentlichung der letzten 10 Folgen zog Netflix den Stecker, obwohl eine 2. Staffel schon bestellt war.

Abgesetzte Netflix-Serie: 1899

Netflix 1899

abgesetzt im Januar

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 6.6



In der neuen Mystery-Serie vom Team des Zeitschleifen-Hits Dark befinden sich im Jahr 1899 zahlreiche Menschen an Bord des Passagierschiffes Kerberos, die in ein neues und besseres Leben in Amerika flüchten wollen. Als sie auf hoher See einem zweiten Schiff begegnen, nimmt ihre Reise eine unerwartete Wendung. Trotz vieler offener Fragen und eines monumentalen Cliffhangers lohnt sich die Rätselreise. Den 3-Staffel-Masterplan hätten wir dennoch lieber vollendet gesehen.

Geplantes Ende: Diese 13 Netflix-Serien verabschieden sich 2023

Nicht immer enden abgesetzte Netflix-Serien auf einem großen Cliffhanger, dessen Auflösung nie verraten wird. Zahlreiche Shows bekommen ein geplantes Serienende in Form einer Finalstaffel spendiert, das die Geschichten zu einem zufriedenstellenden Abschluss führen kann. Für diese 13 Originals steht das Finale für 2023 bereits fest:

Diese Liste verdeutlicht einmal mehr den Trend, dass Netflix-Serien nur noch selten über 3 Staffeln hinaus kommen, wenn sie keine extremen Erfolge zu verzeichnen haben.

