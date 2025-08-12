Netflix setzte dieses Jahr seine Serie ab – jetzt bangt der The Rookie-Schöpfer um die nächste

Mit The Rookie landete Alexi Hawley einen gewaltigen Hit auf ABC. Doch das war nicht immer so. Jetzt ist der Serienschöpfer nervös wegen seines jüngsten Projekts.

Serienschöpfer Alexi Hawley (Castle) landete mit The Rookie einen spektakulären Volltreffer, der seit über sieben Jahren erfolgreich läuft. Aus diesem Grund soll das Serienuniversum weiterwachsen. Eine zweite Spin-off-Serie namens The Rookie North ist schon in Arbeit. Doch nachdem dieses Jahr bereits Hawleys Netflix-Serie The Recruit abgesägt wurde, bangt er auch um The Rookie North.

The Rookie-Macher Alexi Hawley ist genauso gespannt wie wir, was aus seiner neuen Serie wird

Wie Screen Rant kürzlich berichtete, arbeitet Alexi Hawley bereits fleißig an The Rookie North. Die Hauptfigur ist laut Hawley "ein männlicher Polizist, der in seinem zweiten Lebensabschnitt eine neue Phase seines Lebens beginnt". Für The Rookie-Fans kein ganz neues Konzept, aber wenn Hawley involviert ist, stehen die Chancen auf tolle Unterhaltung gut. Immerhin gibt es mit Washington eine neue Kulisse.

Hawley klingt optimistisch:

Ich bin sehr zufrieden mit dem Drehbuch. Letztendlich warten wir noch darauf, was die Anforderungen [bei ABC] sind, aber ich bin sehr zuversichtlich ...

Dabei mangelt es dem Serienschöpfer nicht an Selbstironie, denn vor nicht allzu langer war er auch bei einer anderen Serie guter Dinge. Und die wurde kurz danach abgesägt:

Meine Einschränkung, die ich mit einem ehrlichen Lachen sage, ist, dass ich auch sehr zuversichtlich war, was die 3. Staffel von [Netflix'] The Recruit angeht, und am Ende ist nichts daraus geworden.

The Recruit mit Noah Centineo wurde nach zwei Staffeln von Netflix abgesägt, obwohl sich Hawley schon Gedanken für Staffel 3 machte. Letztlich gab er sich lässig:

Aber sehen Sie, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wir haben gerade eine 8. Staffel von Rookie bekommen, die Serie funktioniert wirklich gut für sie ... Darüber hinaus liegt es nicht mehr in meiner Hand.

Hawley ist aber aus gutem Grund nervös. Denn auch wenn das erste The Rookie-Spin-off The Rookie: Feds 2022 eine 1. Staffel bekam, wurde es direkt danach wieder abgesetzt. Der Druck ist also hoch, schon von Beginn an mit einem Spin-off an die Erwartungen zu erfüllen.

Somit wurden innerhalb kurzer Zeit zwei Agentenserien von Hawley abgesetzt. Kein Wunder, dass er beim neuen Spin-off wieder auf herkömmliche Streifenpolizeiarbeit setzt.

Hawley steht für unterhaltsame Serien mit einer gelungenen Mischung aus Spannung und Humor – wie The Rookie und die Vorgänger-Serie Castle zahlreiche Staffeln lang bewiesen haben). Vielleicht hat er deswegen einen Vertrauensvorschuss verdient, was sein neues Spin-off betrifft.