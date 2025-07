Die neue The Rookie-Serie spielt 1000 Kilometer weiter nördlich: Alles, was wir zu The Rookie North wissen

Die Pilotfolge für ein zweites Spin-off zu The Rookie ist in Planung und es gibt für Fans gleich mehrere Gründe, sich darüber zu freuen. Hier erfahrt ihr alles zum Ableger der Polizeiserie.

Der erste The Rookie-Ableger The Rookie: Feds ging 2022 ziemlich baden und wurde nach nur einer Staffel wieder eingestampft. Serienschöpfer Alexi Hawley unternimmt nun den zweiten Versuch und der könnte von etwas mehr Erfolg gekrönt sein. Denn es scheint, als wolle er exakt The Rookie 2.0 drehen, nur etwas weiter nördlich. Für Fans klingt das definitiv spannend.

Der Titel The Rookie North ist clever gewählt

Die neue The Rookie-Serie hat den simplen Titel The Rookie North, wie Deadline berichtet. Der Titel ist bereits in sich eine Anspielung auf die Mutterserie und ziemlich genial gewählt. The Rookie North soll nämlich diesen Sommer in Vancouver, Washington gedreht werden. Das liegt rund 1000 Kilometer weiter nördlich. Denn während die Mutterserie in Los Angeles spielt, also Hollywood, wird Vancouver oft auch Hollywood North genannt.

Die Gegend von Vancouver kennt ihr bereits aus Serien wie Supernatural, The Flash, Arrow oder Bates Motel, die alle dort gedreht wurden.

Wann kommt The Rookie North?

Bisher wissen wir nicht, ob die Serie The Rookie North überhaupt kommen wird. Aktuell befindet sich nur der Pilot in Produktion. Das heißt, dem Sender lag das Drehbuch zur ersten Folge vor und jetzt geht es langsam an die Umsetzung. Wenn der Sender den fertig gedrehten Piloten gut findet, wird die 1. Staffel The Rookie North offiziell bestellt werden. Das kann noch einige Wochen dauern, wie Deadline schreibt.

Sollte die 1. Staffel in Auftrag gegeben werden, können wir sie voraussichtlich wie The Rookie Staffel 8 im Laufe des Jahres 2026 erwarten.

Darum geht's in der neuen The Rookie-Serie

Stellt euch auf ein Déjà-vu ein, denn Hawley selbst hatte bereits vor einigen Monaten die Prämisse zum neuen Piloten geteilt: In The Rookie North geht es um einen "männlichen Polizisten" in seinen 40ern oder 50ern, der "in seinem zweiten Akt in eine neue Lebensphase eintritt". Für die Titelrolle seien bereits ein paar namhafte TV-Darsteller angefragt worden.

Die Serie wird sich sicherlich ein paar eigene Kniffe überlegen, aber The Rookie North wird im Gegensatz zu Feds wohl das Erfolgsrezept der Mutterserie penibel wiederholen. Und der liegt im Patrouillen-Charakter von The Rookie, wie Alexi Hawley es selbst kürzlich beschrieb:

Ich denke, die Magie von The Rookie liegt in dem Fakt, dass jedes Mal, wenn sie aus ihrem Polizeiauto steigen, alles passieren kann. Und ich denke, das ist etwas, das wir auch in einem Spin-off zu wiederholen versuchen.

Fans wollen bestimmt auch die begehrte Mischung aus knallharter Action, pointierter Comedy und hartem Drama sehen. Alexi Hawley hat das in seinem Pilot-Drehbuch garantiert bedacht. Wir sind sehr gespannt, ob wir die Serie zu Gesicht bekommen werden.