Netflix stampft bereits abgedrehte Superhelden-Serie gnadenlos ein – und verpasst dabei eine große Chance

Eine einzigartige Superhelden-Serie wird nicht bei Netflix erscheinen, obwohl die Dreharbeiten abgeschlossen waren. Und die Hauptbesetzung ein Novum darstellte.

Mit Grendel wird eine spannende Comic-Verfilmung ihren Weg nun doch nicht zu Netflix finden. Der Streamer hat die Serien-Adaption von Andrew Dabb (Resident Evil) jetzt in den Giftschrank gestellt, obwohl die Dreharbeiten längst beendet waren (via The Wrap ). Mit Hauptdarsteller Abubakr Ali lässt er außerdem eine große Chance links liegen.

Netflix beendet Zusammenarbeit mit Grendel-Produktion

Denn mit ihm hätte der erste arabische Muslim überhaupt eine Superhelden-Hauptrolle gespielt. Und zwar eine immens düstere. Bei dem seit etwa 40 Jahren existenten Super-Fiesling Grendel handelt es sich um das Alter Ego des Schriftsteller Hunter Rose, der gleichzeitig als brutaler Attentäter und Mafia-Boss arbeitet.

© Dark Horse Comics Grendel

Die Chance, die Sichtbarkeit nicht-weißer Superhelden mit Grendel zu erweitern, ist jetzt wohl dahin. Laut Bericht besteht für die Verantwortlichen zumindest noch die Möglichkeit, das Projekt aus eigener Tasche zu finanzieren oder einen neuen Verleih zu finden.

Einen Grund für die Netflix-Maßnahme gibt es offiziell nicht. Womöglich hat die Vorgehensweise mit dem krachenden Misserfolg von Dabbs Resident Evil-Serie zu tun, der den Streamer die anderen Projekte des Produzenten mit größerer Strenge betrachten ließ.

