Netflix teast One Piece Staffel 2 mit neuem Video: Es zeigt Tashigi als Live-Action-Figur

Ein neuer One Piece-Teaser nimmt uns mit hinter die Kulissen der Netflix-Serie und liefert einen Blick auf die Marineoffizierin Tagishi, die Fans längst aus Manga und Anime kennen.

Bis neue Folgen der Live-Action-Adaption One Piece im Netflix-Hafen einlaufen, dauert es noch eine ganze Weile. Damit Fans der Strohhutbande in der langen Wartezeit nicht komplett vergessen, dass es weitere Anime-Abenteuer auf hoher See zu bestreiten gibt, hat der Streaming-Dienst jetzt einen Sneak Peak zu Staffel 2 veröffentlicht. Darin kommt der Cast um Luffy-Darsteller Iñaki Godoy zu Wort und verspricht eine größere, bessere Season mit ganz viel Herz.

Seht hier das neue One Piece-Video zu Staffel 2:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Neben dem bekannten und mittlerweile eingespielten Kern-Cast von One Piece lässt sich bei Sekunde 49 ein neues Besetzungsmitglied blicken: Julia Rehwald (Fear Street) als Marineoffizierin Tashigi, die ab der 2. Season mitmischt. Darüber hinaus stoßen auch Stars wie Katey Sagal (Sons of Anarchy) als Dr. Kureha und Callum Kerr (Das Rad der Zeit) als Smoker zur Besetzung. Alle weiteren Infos zu den neuen Folgen und Mitwirkenden findet ihr in unserem Alleswisser-Artikel.

Einen noch besseren Blick auf Tashigi, ihr Outfit und ihre Waffe könnt ihr hier erhaschen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

In Staffel 2 will die Strohhutbande endlich die sogenannte Grand Line erreichen, über die man zum One Piece genannten Schatz gelangen soll. Spoiler: Die Manga-Vorlage von Eiichiro Oda hat bereits über 1100 Kapitel und bisher wurde er noch nicht gefunden. Spoiler Ende.

Neue Folgen von One Piece kommen erst 2026 zu Netflix. Für den ultimativen Serien-Nostalgietrip könnt ihr in der Zwischenzeit ins neue Streamgestöber reinhören:

