Netflix-Überraschung: Eternauta Staffel 2 ist sicher und lässt den Sci-Fi-Krieg komplett eskalieren

Die Comic-Adaption Eternauta bei Netflix ist erst der Auftakt einer gewaltigen Sci-Fi-Geschichte, die nach 6 Folgen noch nicht zu Ende ist. Aber wann wird Staffel 2 zu sehen sein?

Die Science-Fiction-Serie Eternauta führt seit dem 30. April 2025 bei Netflix in eine erschreckende Dystopie. In der modernisierten Adaption der gleichnamigen Graphic Novel aus dem Jahr 1957 stellen ein todbringender Schneelfall und monströse Käfer die Menschen von Buenos Aires vor unerwartete Herausforderungen. Nach sechs Folgen ist die Geschichte von Juan Salvo aber noch nicht zu Ende.

Hier findet ihr alle wichtigen Antworten: Wird es eine 2. Staffel von Eternauta geben? Wann könnte sie bei Netflix starten? Und was verraten das Ende von Staffel 1 und die Comicvorlage darüber, wie der Überlebenskampf inmitten einer Alien-Invasion weitergehen könnte?

Wann startet Eternauta Staffel 2 bei Netflix?

Nach dem großen Cliffhanger von Staffel 1 müssen sich Fans keine Sorgen machen, denn die Zukunft der Netflix-Serie ist bereits gesichert. Pünktlich zum Start der Sci-Fi-Serie verkündete der Streamingdienst die frohe Botschaft: Es wird eine weitere Staffel geben.

Dies bestätigte auch Hauptdarsteller Ricardo Darín im Gespräch mit Vogue Spain :

Aus vertraglicher und moralischer Verpflichtung heraus müssen wir den zweiten Teil machen. Das ist bereits vereinbart. Wann und wie, das weiß ich nicht. Es muss getan werden. [...] Die Menschen, die Fans, fragen sich, wie das große Finale im Stadion von River Plate aussehen wird. Wir werden sehen, ob ich es schaffe, auch wenn ich im Rollstuhl sitze, aber wir werden es schaffen.

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann die Dreharbeiten zur Fortsetzung beginnen. Ausgehend vom bisherigen Produktionsaufwand sollten wir daher mit einem Start nicht vor 2027 bei Netflix rechnen.

Nach dem Ende: Wie geht es in Staffel 2 der Sci-Fi-Serie Eternauta weiter?

Die erste Staffel von Eternauta beginnt als Dystopie-Serie, die einen tödlichen Schnee auf Argentinien herabfallen lässt und die Menschen von Buenos Aires in einen post-apokalyptischen Überlebenskampf schickt. Schnell wird jedoch klar, dass die Geschichte noch weitaus wildere Sci-Fi-Richtungen einschlagen wird. Gleich zwei große Enthüllungen stellen in den finalen Minuten von Folge 6 spannende Weichen für eine ambitioniertere 2. Staffel.

Der Auftritt eines außerirdischen Wesens mit unzähligen Fingern an den Händen enthüllt, dass nicht nur die Käfermonster, sondern auch zahlreiche Bewohner:innen von Buenos Aires mittlerweile unter Kontrolle der Invasoren stehen – darunter wohl auch Juans Tochter Clara (Mora Fisz). Am Ende befindet sich Juan mitten in einer diktatorischen Alien-Apokalypse. In Staffel 2 wird der verbleibende Widerstand nun die Außerirdischen bekämpfen und ihre Basis im River Plate-Stadion zerstören müssen.

Der Krieg gegen die Aliens ist aber längst nicht das abgefahrenste Sci-Fi-Konzept, das Eternauta in Staffel 2 erforschen wird. Der größte Twist der Netflix-Serie bahnte sich schon im Verlauf der 1. Staffel an: Juan Salvos rätselhafte Visionen scheinbar zukünftiger und vergangener Ereignisse sind in Wahrheit Erinnerungen. Den ganzen Alien-Schrecken hat er schon einmal erlebt. Eine Erklärung, was es damit genau auf sich hat, verrät die Comic-Vorlage.

Die Alien-Invasion ist erst der Anfang: In Eternauta Staffel 2 geht es auch um Zeitreisen

In Héctor Germán Oesterhelds originaler Graphic Novel El Eternauta nimmt Juan Salvos Geschichte eine überraschende Wendung, als er nach der Zerstörung der Alien-Basis mit seiner Frau und Tochter auf ein Raumschiff flüchtet. Aus Versehen aktiviert er dabei eine Zeitmaschine, die ihn von seiner Familie trennt und in einem anderen Universum stranden lässt.

Mit der Zeit gelingt es Juan, kontrolliert durch Zeitlinien und Universen zu reisen, bis er schließlich wieder in Buenos Aires, einige Zeit vor der Invasion, landet und mit seiner Familie wiedervereint wird. Allerdings gibt es ein Problem: Er vergisst alles, was geschehen ist, und es beginnt eine Zeitschleife, die ihn später wieder an diesen Punkt bringen wird.

Genau hier setzt die Netflix-Adaption an und verrät, dass sich Juan Salvo bereits in einer Zeitschleife befindet und Stück für Stück Erinnerungen an das zuvor Erlebte zurückkehren. Die 2. Staffel von Eternauta wird sich daher nicht nur mit dem Überlebenskampf von Juan Salvo inmitten der Invasion befassen, sondern voraussichtlich auch mit seinen Zeitreisen.

Ein Erinnerungsbruchstück hat bereits einen spannenden Teil von Juan Salvos vergangener bzw. kommender Zeit-Odyssee gezeigt, den wir in Eternauta Staffel 2 womöglich zu sehen bekommen. Unter anderem reist Juan Salvo ungewollt zurück ins Jahr 1982 und trifft auf einem Schlachtfeld des Falklandkrieges auf eine jüngere Version von sich selbst.

Die erste Staffel von Eternauta streamt seit dem 30. April 2025 mit allen sechs Episoden bei Netflix.