Netflix verbietet Passwort-Teilen: So will der Streaming-Dienst kontrollieren, ob du es machst

Netflix macht Ernst und verbietet das Teilen von Passwörtern. Doch wie findet der Streaming-Dienst eigentlich heraus, ob ein Account von verschiedenen Personen benutzt wird?

Seit letztem Jahr steht fest: Netflix wird das Account-Sharing fortan massiv einschränken. War es bisher problemlos möglich, sein Passwort mit anderen Menschen zu teilen, schiebt der Streaming-Dienst dieser Methode einen Riegel vor. Nur so kann Netflix in Zukunft seinem stagnierenden Wachstum entgegenwirken.

Doch wie findet Netflix heraus, dass man sein Passwort teilt? The Streamable hat in einer Übersicht die wichtigsten Fragen zusammengefasst. Netflix bietet in den USA bereits konkrete Informationen dazu an, wie das Account-Sharing festgestellt wird. Es ist davon auszugehen, dass die Sache in Deutschland ähnlich geregelt wird.

Wie stellt Netflix fest, ob ich mein Passwort teile?

Es ist nach wie vor möglich, das Netflix-Passwort zu teilen, allerdings nur innerhalb eines Haushaltes. Wie stellt Netflix fest, ob sich alle Nutzer:innen in einem Haushalt befinden? Die Abspielgeräte müssen mit dem WLAN des primären Standorts verknüpft sein, egal ob ihr Netflix über die App oder im Browser auf dem Computer schaut.

Wenn sich jemand einloggen will, der sich nicht am primären Standort befindet, wird die Person blockiert und dazu aufgefordert, einen eigenen Account zu erstellen. Bestehende Profile können transferiert werden. Somit gehen eure Vormerkungen und Bewertungen nicht verloren. Netflix merkt sich auch, was ihr schon gesehen habt.

Was ist, wenn ich nicht an meinem primären Standort bin?

Solltet ihr selbst unterwegs sein und von einer fremden Location auf Netflix zugreifen wollen, gibt es die Möglichkeit, sich einen temporären Code schicken zu lassen, der euch den Zugang ermöglicht. Diese temporären Codes sind sieben aufeinanderfolgende Tage lang gültig. Danach müsst ihr einen neuen anfordern.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass ihr euch alle 31 Tage an eurem primären Standort einloggt. Netflix verwendet Informationen wie die IP-Adresse und Kontoaktivitäten, um eure Abspielgeräte als vertraut einzustufen. Mit wie vielen Geräten ihr gleichzeitig streamen könnt, ist von eurem jeweiligen Abo abhängig.

Ausgehend von einem Bericht des Wall Street Journal soll es in Zukunft trotzdem noch einen Weg geben, sich bei anderen Accounts einzuklingen, auch wenn man nicht in einem Haushalt lebt. Dazu wurde ein Add-On getestet, das für einen Aufschlag von drei US-Dollar das Teilen von Netflix-Passwörtern erlaubt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.