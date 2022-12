Netflix bestätigt große Änderung für 2023 und über 100 Millionen Menschen sind betroffen

Jetzt wird es ernst: Netflix beschließt eine große Änderung für das nächste Jahr. Ab Anfang 2023 wird es nicht mehr möglich sein, Passwörter für einen Netflix-Account zu teilen.

Wer kennt es nicht? Ein Netflix-Account, viele Nutzende: Das Teilen von Passwörtern für Streaming-Dienste ist weit verbreitet. Nicht zuletzt bieten viele Portale die Option für mehrere Konten an. Ausgehend von einem neuen Bericht des Wall Street Journal soll das weit verbreitete Account-Sharing bald ein Ende haben.

Netflix-Passwörter teilen: Streaming-Dienst schiebt dem Account-Sharing 2023 einen Riegel vor

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Netflix dem Teilen von Passwörtern einen Riegel vorschiebt. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es viele Anzeichen, dass diese Entwicklung auf uns zukommt. Anfang 2023 macht der Streaming-Dienst ernst. Über 100 Millionen Nutzende sollen von der neuen Regelung betroffen sein.

Vorerst wird das Account-Sharing nur in den USA verboten. Es ist aber davon auszugehen, dass Netflix sein neues Modell im Verlauf des nächsten Jahres weltweit ausrollt. Einer der Beweggründe dafür ist das stagnierende Wachstum des Streaming-Diensts, für den zahlende Abonnent:innen nach wie vor das wertvollste Gut sind.

Wer sich in Zukunft bei einem fremden Account einklingen will, wird zusätzlich zahlen müssen. Zuletzt wurde ein Add-On getestet, das für einen Aufschlag von drei US-Dollar das Teilen von Passwörtern erlaubt. Hierbei stellt der Hauptkontoinhaber einen Bestätigungscode bereit, damit sich Personen aus anderen Haushalten einloggen können.



