Netflix verbietet Passwort-Teilen: Umstrittene Maßnahmen werden jetzt auch in Europa eingesetzt

Netflix breitet die Maßnahmen gegen das unerlaubte Passwort-Teilen aus. Jetzt sind auch schon europäische Länder betroffen.

Das Teilen von Netflix-Passwörtern, um Monatskosten zu sparen, soll nach und nach der Vergangenheit angehören. Mit einer neuen Maßnahme will der Streaming-Dienst genau überprüfen, in welchen Haushalten die Accounts genutzt werden. Jetzt wurde das Passwort-Teilen in vier neuen Ländern eingeschränkt. Auch Europa ist bereits betroffen.

Netflix breitet Maßnahme gegen Passwort-Teilen schon in Europa aus

Wie der Hollywood Reporter berichtet, setzt der Streaming-Dienst die Maßnahme gegen das unerwünschte Passwort-Teilen ab sofort in Kanada, Neuseeland, Spanien und Portugal ein.

Bei dieser Maßnahme müssen alle Abspielgeräte, auf denen der Netflix-Account genutzt wird, mit dem WLAN des primären Standorts verknüpft sein, egal ob über App oder im Browser. Wenn sich jemand außerhalb des primären Standorts einloggen will, wird die Person blockiert und dazu aufgefordert, einen eigenen Account zu erstellen. Bestehende Profile mit Vormerkungen können transferiert werden.

Bei der neuen Maßnahme bietet Netflix in den jetzt betroffenen Ländern an, bis zu zwei zusätzliche Profile außerhalb des primären Standorts für 7,99 kanadische Dollar bzw. 3,99 Euro in Portugal und 5,99 Euro in Spanien zu einem Account hinzuzufügen. Wann die Maßnahme auch bei uns in Deutschland durchgeführt werden könnte, steht noch nicht fest.

