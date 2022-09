Netflix veröffentlicht endlich seinen Harry Potter-Klon: Alle neuen Filme und Serien im Oktober

Im Oktober trumpft Netflix mit zahlreichen neuen Filmen und Serien auf. Neben einem Fantasy-Blockbuster in Harry Potter-Tradition erwartet uns die große deutsche Oscar-Hoffnung.

Netflix hat im Oktober 2022 ein volles Programm: Zahlreiche neue Filme und Serien werden in den kommenden Wochen bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht. Wir haben eine Übersicht mit allen relevanten Titeln für euch zusammengestellt. Besonders gespannt sind wir auf Netflix' Harry Potter-Klon The School for Good and Evil.

Der Fantasy-Blockbuster ist zwar nicht in Hogwarts angesiedelt, erzählt aber auch von einer magischen Schule, wo die Mächte des Guten und Bösen aufeinandertreffen. Inszeniert wurde der Film von Paul Feig, der uns neben Komödien wie Brautalarm und Taffe Mädels das Ghostbusters-Reboot von 2016 geschenkt hat.

Darüber hinaus wartet Netflix mit einem ganz besonderen Projekt auf: Im Westen nichts Neues. Die Neuverfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque geht als deutscher Kandidat ins Oscar-Rennen. Bei einem talentierten Regisseur wie Edward Berger dürfen wir sehr gespannt sein, was da für ein Film auf uns zukommt.

Zur Vorbereitung: Die starke Vorlage zu Im Westen nichts Neues *

Alle neuen Filme bei Netflix im Oktober 2022

Alle neuen Serien bei Netflix im Oktober 2022

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was werdet ihr euch im Oktober bei Netflix anschauen?