Netflix wirft einen der besten Kriegsfilme aller Zeiten raus: 20 Jahre Entwicklung gipfeln in atemlosem Überlebenskampf für Tausende von Soldaten

In Kürze verschwindet eines der größten Kriegsfilm-Meisterwerke bei Netflix. 20 Jahre lang arbeite ein Meisterregisseur an der Geschichte Tausender Soldaten, die dem Tod ins Auge blicken.

Auch wenn alle Kriegsfilme sich ganz offensichtlich ein Thema teilen, können sie auf tausend verschiedene Arten fesseln. Während manche Regisseure mit explizitem Blutvergießen schockieren, geht Christopher Nolan einen anderen Weg: Sein Meisterwerk Dunkirk entfesselt einen Sturm an Hilflosigkeit, Trauma und Angst, während eine knappe halbe Million Soldaten an der Nordseeküste am Leben zu bleiben versucht. Bis zum 29. Februar 2024 gibt es den Film noch bei Netflix zu streamen.

Nur noch kurz bei Netflix: Christopher Nolans Kriegsfilm hat eine lange Vorgeschichte

Dunkirk spielt 1940 im vom deutschen Militär eingekesselten französischen Ort Dünkirchen (engl. Dunkirk). Fast eine halbe Million alliierter Soldaten sitzt am Strand in der Falle und ist ständigen Luftangriffen ausgesetzt. Von der anderen Seite des Ärmelkanals aus macht sich eine Gruppe von Zivilisten daran, die Eingeschlossenen zu befreien.

Schaut euch hier den Trailer zu Dunkirk an:

Dunkirk - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie Page Six aus einem Gespräch mit Christopher Nolan berichtet, trug der Regisseur den Film ganze 20 Jahre mit sich herum. Lange, bevor Dunkirk wirklich Form annahm, legte er mit seiner Frau die Strecke nach Dünkirchen per Boot zurück, die im Film britische Privatleute auf sich nehmen. Die Fahrt habe mehr als 18 Stunden gedauert, so Nolan. Die Erfahrung habe ihnen beiden "großen Respekt vor dem, was wirklich passiert ist" vermittelt.

Christopher Nolan erzählt die Story von Dunkirk in drei Zeitlinien. Was komplex klingt, äußert sich im Film in einer extrem körperlichen Erfahrung von Panik, Hilflosigkeit und verzweifelter Hoffnung. Das Kriegs-Epos wurde für acht Oscars nominiert und gilt heute als einer der besten Vertreter seines Genres.



