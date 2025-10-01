Netflix' Yellowstone-Killer kommt wirklich: Western-Serie vom Sons of Anarchy-Macher enthüllt erste Bilder und Starttermin

Sons of Anarchy-Macher Kurt Sutter wird Yellowstone gefährlich: Auf Netflix soll bald seine Konkurrenz-Western-Serie The Abandons erscheinen.

Netflix ist ein staubiges Nest voller Cowboys und Revolver. Das könnte man zumindest mit Blick auf all die Western-Serien meinen, die bei dem Streamer ein Zuhause gefunden haben – insbesondere Yellowstone und das Spin-off 1923. Aber jetzt gibt es mit The Abandons hauseigene Konkurrenz von Sons of Anarchy-Macher Kurt Sutter.

Nach Sons of Anarchy: Kurt Sutter zeigt Western-Duell der Matriarchinnen

The Abandons spielt in den 1850er Jahren im heutigen US-Bundesstaat Washington. In dem wilden, größtenteils unerschlossenen Gebiet kämpfen zwei Familien ums Überleben. Eine "verbindet die Blutsbande in Wohlstand und Privileg, die andere besteht aus Waisen und wird durch Liebe vereint", wie TV Line aus der offiziellen Synopsis zitiert.

Angeführt werden die beiden Clans durch zwei Matriarchinnen: Fiona Nolan, gespielt von Game of Thrones-Star Lena Headey, steht Constance Van Ness gegenüber, die Gillian Anderson (Akte X) verkörpert. Zwischen ihnen sorgen "zwei Verbrechen, ein schreckliches Geheimnis, eine unglückliche Liebe und das Silber unter einem Stück Land" für tiefe Feindschaft.

Schaut euch hier die ersten Bilder zu The Abandons an:

Kurt Sutter wird vielen Biker-Fans durch Sons of Anarchy bekannt sein. Darüber hinaus fungierte er unter anderem als Produzent der Polizeiserie The Shield - Gesetz der Gewalt. Bei The Abandons handelt es sich um das erste Projekt, das er nach dem Ende des Sons of Anarchy-Spin-offs Mayans MC verantwortet.

Wann kommt die Yellowstone-Konkurrenz The Abandons zu Netflix?

The Abandons soll am 4. Dezember 2025 zu Netflix kommen. Die erste Staffel besteht aus zehn Folgen, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen Schlag veröffentlicht werden.

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.