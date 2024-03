Neu bei Amazon: Einer der besten Kriegsfilme der 90er, der für seinen Star zur "schlimmsten Erfahrung seines Lebens" wurde

Er steht im Schatten von Der Soldat James Ryan und Der schmale Grat, doch Three Kings gehört zu den besten Kriegsfilmen der 90er. Jetzt streamt er bei Amazon Prime Video.

Three Kings – Es ist schön König zu sein zählt zu den besten Kriegsfilmen seines Jahrzehnts. Atemlos, irrwitzig, packend und stilistisch wagemutig, zeigt David O. Russells Film das Abenteuer dreier Soldaten um Major Archie Gates (George Clooney) im Golfkrieg. Hinter den Kulissen krachte es zwischen Regisseur und Star allerdings gewaltig. Das Meisterwerk von 1999 gibt es jetzt bei Amazon Prime.

Bei Amazon Prime: Kriegsfilm-Meisterwerk, das seinen Star an seine Grenzen brachte

Three Kings spielt kurz nach dem Ende des Zweiten Golfkriegs. Elitesoldat Gates (Clooney) stößt unverhofft auf eine Schatzkarte, die angeblich das Versteck gestohlener Goldbarren markiert. Gemeinsam mit Sergeant Barlow (Mark Wahlberg) und Sergeant Elgin (Ice Cube) macht er sich auf die Suche und schlittert geradewegs in einen mörderischen Konflikt.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Three Kings an:

Three Kings - Trailer (Englisch)

Auch wenn das Resultat von vielen Kritiker:innen gefeiert wurde (via Metacritic ), war Three Kings für Clooney eine Tortur. Wie Far Out Magazine aus Artikeln von Vanity Fair und Entertainment Weekly zitiert, konnten er und Russell sich nicht ausstehen. In einer Szene kam es angeblich sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden, da der Regisseur auf einen Statisten losgegangen war. Der Star beschrieb die Erfahrung später als "die schlimmste Erfahrung meines Lebens".

Russells Verhalten gegenüber Cast und Crew ist auch an anderen Filmsets seither negativ aufgefallen, wie ein New York Times-Artikel zeigt. "Würde ich jemals wieder mit David arbeiten? Nein, niemals", gab Clooney zu verstehen. "Aber halte ich ihn für unglaublich talentiert und denke, er sollte für Oscars nominiert werden? Absolut." Bei den Nominierungen ist es bisher geblieben. Manche Stars wird es nicht stören.



