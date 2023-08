Neu bei Amazon: Fortsetzung eines der besten Filme aller Zeiten, der Horror-Geschichte über 40 Jahre weitererzählt

Bei Amazon Prime gibt es jetzt das überraschend gute Sequel eines der beliebtesten Horror-Filme aller Zeiten. Es dreht sich um einen 40 Jahre währenden Alptraum.

Wer Horror mag, kommt um Shining nicht herum. Das Horror-Meisterwerk von Stanley Kubrick (2001) gilt als Meilenstein des Genres. Umso überraschter waren viele Fans, als es 39 Jahre später mit Doctor Sleeps Erwachen tatsächlich ein Sequel ins Kino schaffte. Die Fortsetzung gibt es jetzt bei Amazon Prime Video.

Bei Amazon Prime: Horror-Sequel, das genauso verstört wie der Vorgänger

In Shining entkam der junge Danny (im Film von 1980: Danny Lloyd) nur knapp der Axt seines wahnsinnig gewordenen Vaters (Jack Nicholson), der sich mitsamt Kind und Frau im abgelegenen Overlook Hotel einquartiert hatte. Knappe 30 Jahre später ist der erwachsene Dan (Ewan McGregor) noch immer traumatisiert und unterdrückt die Erinnerungen und seine telepathische Gabe mit Alkohol.

2019 ist er von seiner Sucht geheilt und erfährt von einer finsteren Gruppe namens Der wahre Knoten, die Telepathen wie ihm die seelische Essenz aussagen. Damit können sie ihre Lebensspanne verlängern und theoretisch uralt werden. Dan stellt sich den grausamen Gelüsten der Seelen-Vampire schließlich in den Weg und kehrt dafür sogar ins Overlook Hotel zurück.

Doctor Sleep mag nicht an die dichte Atmosphäre von Kubricks Meisterwerk heranreichen, ist aber dennoch ein guter Horror-Film. Genre-Veteran Mike Flanagan (Spuk in Hill House) zeigt dabei auch Szenen entsetzlicher Grausamkeit, die viele Fans ebenso verstören werden wie etwa die Blutfontänen aus dem berühmten Vorgänger.

