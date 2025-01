Neu bei Amazon: Geniales Fantasy-Abenteuer mit absolut einzigartigen Helden, das leider ständig vergessen wird

Wer auf ein Abenteuer gehen will, braucht dafür die richtigen Gefährt:innen. Wer gute Fantasy will, muss manchmal über den Tellerrand schauen. Wer beides will, ist hier genau richtig.

Wer sich nach guter Fantasy sehnt, muss oft nur einen kleinen Schritt zur Seite treten und die Perspektive ändern. Dann reicht der Blick über den Tellerrand hinaus und die weite Welt der Animationsfilme öffnet sich. Hier liefert gerade die Disney-Konkurrenz manchmal absolute Fantastik-Perlen, die dann leider zu Unrecht übersehen werden.

Eine dieser Perlen ist Die Hüter des Lichts von DreamWorks Animation. Ein Film, der auch heute noch zum Heulen schön aussieht, uns auf ein rasantes Abenteuer mitnimmt und die vielleicht beste Heldentruppe seit der Gemeinschaft des Ringes mitbringt. Ab heute könnt ihr dieses Abenteuer im Streaming-Abo bei Amazon Prime erleben.

In Die Hüter des Lichts bei Amazon Prime muss eine ungleiche Heldentruppe die Welt vor einer Flut aus Albträumen retten

Jack Frost (im Original gesprochen von Chris Pine) weiß nicht so recht, wo er herkommt und was seine Aufgabe auf dieser Welt ist. Er weiß nur, dass er eine untrennbare Verbindung zum Winter, Eis und Schnee hat und dadurch allerhand Zaubereien anstellen kann. Und, dass ihn kein Mensch sehen kann. So fristet er sein Dasein im Verborgenen.

Was er nicht ahnt, ist, dass sich in den dunklen Ecken der Welt Unheil zusammenbraut. Der Schattenmann, das Monster unter dem Bett, das im Dunkel Lauernde kehrt zurück – in Gestalt des Albträume und Angst verbreitenden Bösewichts Pitch (Jude Law). Um Gruselgestalten wie ihn aufzuhalten, gibt es jedoch ein fantastisches Team an Helden: die Hüter des Lichts.

Bestehend aus dem Sandmann, dem Osterhasen (Hugh Jackman), der Zahnfee (Isla Fisher) und dem Weihnachtsmann (Alec Baldwin), bekämpfen sie die Dunkelheit. Auf kleine Lichter wie Jack Frost schauen sie mit Argwohn herab. Doch für einen Gegner wie Pitch brauchen sie Verstärkung. Und der Prophezeiung zufolge ist es ausgerechnet Jack, der alles verändern soll.

Die Hüter des Lichts interpretiert klassische Sagengestalten auf beste Weise neu und liefert fantastische Fantasy

Die Hüter des Lichts macht einfach alles richtig, was ein Fantasy-Abenteuer richtig machen kann. Die Magie der Welt ist jederzeit spürbar und absolut bezaubernd, weil sie uns auf kindlicher Ebene packt. Die Kämpfe sind kreativ. Die Schauplätze sind unvergleichlich und atemberaubend. Und seine Botschaft ist zutiefst berührend und für jede:n ganz persönlich interpretierbar.

Ganz besonders glänzt dieses völlig zu Unrecht vergessene Meisterwerk durch seine Figuren. Das fängt schon beim Design der Charaktere an. Wer hätte gedacht, dass der Osterhase einmal die Coolness mit Löffeln gefressen haben könnte und der Weihnachtsmann (lange vor Red One) zum respekteinflößenden, tätowierten Krieger werden würde? Nie waren diese Sagengestalten cleverer gezeichnet, liebenswerter charakterisiert.

Jeder von ihnen verkörpert einen anderen Aspekt, der das Leben lebenswert macht. Träume, Hoffnung, Staunen, Erinnerung – und noch so viel mehr. All das wurde hier in ein ungleiches Helden-Team gegossen, das uns daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Das uns wieder zu Kindern macht und der Fantasie freien Lauf lässt. Jede Sekunde mit dieser Truppe ist ein sehenswertes Erlebnis.

Wer sich wieder wie ein Kind fühlen und dieses fantastische Abenteuer miterleben will, kann das ab dem 17. Januar 2025 im Streaming-Abo bei Amazon Prime.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.