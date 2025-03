Neu bei Amazon Prime: 5 Stunden langer Fantasy-Marathon mit gewaltigen Schlachten und genialer Action

Bei Amazon Prime Video gibt es gerade ein zweiteiliges Fantasy-Abenteuer, in dem sich ein epischer Kampf von Gut gegen Böse entfaltet. In Deutschland ist es noch ein Geheimtipp.

2022 sorgte das Action-Spektakel RRR weit über Indiens Grenzen hinaus für Aufsehen und wurde sogar mit einem Oscar für den besten Song ausgezeichnet. Der Erfolg kam nicht ganz überraschend.

Denn der Regisseur S.S. Rajamouli hatte vorher schon einen Blockbuster-Doppelschlag gelandet, der in seinem Heimatland Rekorde brach. 2015 erschien das Fantasy-Abenteuer Bahubali: The Beginning und zwei Jahre später folgte die Fortsetzung Bahubali 2: The Conclusion, die gerade beide im Abonnement von Amazon Prime streamen. Wer Der Herr der Ringe und andere Fantasy-Abenteuer liebt, darf die 5 Stunden lange Unterhaltungsorgie nicht verpassen.

Das Fantasy-Abenteuer erzählt eine epische Geschichte von Gut gegen Böse

Die Geschichte beginnt mit Sivudu (Prabhas), einem außergewöhnlich starken jungen Mann, der in einem abgelegenen Tal lebt. Er wächst unter der Fürsorge seiner Ziehmutter auf, ohne Wissen über die Welt außerhalb seines Tals. Die hohen Felswände um das Tal verhindern, dass er Kontakt zu anderen Menschen hat.

Eines Tages überwindet Sivudu die Grenzen des Tals und entdeckt die Außenwelt. Angelockt wird er von Avanthika (Tamannaah Bhatia), einer mutigen Rebellenführerin. Sie ist Teil einer Mission, um die Mutter des rechtmäßigen Thronfolgers aus der Gefangenschaft eines despotischen Herrschers zu befreien. Sivudu schließt sich dem Kampf an.



Bahubali 1 und 2 streamen:

Bei Amazon streamen die internationalen Schnittfassungen von Bahubali: The Beginning* (138 Minuten) und Bahubali 2: The Conclusion (160 Minuten). Teil 1 ist im Prime Video-Abo enthalten und Teil 2 streamt zusätzlich im werbegestützten Gratis-Angebot von Amazon.

Darum lohnen sich Bahubali 1 und 2 bei Amazon Prime

Die Geschichte klingt denkbar simpel, aber in dem zweiteiligen Abenteuer entwickelt sich daraus ein mehrere Generationen umspannender Kampf von Gut gegen Böse. Gewaltige Schlachten vom Format eines Der Herr der Ringe dürfen natürlich nicht fehlen, doch am unterhaltsamsten ist der Mix aus Mann-gegen-Mann-Action und romantischem Abenteuer.

Hauptdarsteller Prabhas, der gleich mehrere Figuren spielt, geleitet einen als extrem charismatischer, aber auch zwinkernder Held durch die Wendungen, Flirts und Flashbacks. Die beiden Bahubali-Filme nehmen sich und ihre muskulösen Recken gerade ernst genug, um einen bei Laune zu halten, aber sind von einem leichtfüßigen Abenteuergeist (und ein bisschen Gesang) beseelt.

Das zeigt sich besonders in der cartoon-haften Action, in der Regisseur S.S. Rajamouli und sein Team die Grenzen von Schwerkraft und Plausibilität überwinden, um dem Publikum den größtmöglichen Unterhaltungsfaktor zu verschaffen. Und das betrifft nicht nur absurde Zeitlupen-Sprünge von Prabhas, sondern auch die kreative Einbindung von Tieren, die später in RRR weitergeführt wird.

Gerade Bahubali 2: The Conclusion wird manchmal erzählt wie ein Zeichentrickfilm, in dem Fantasie und Fantasy eine kongeniale Bruderschaft eingehen. Was in diesen beiden Filmen mit CGI angestellt wird, lässt viele vergleichbare Hollywood-Blockbuster wie Millionen teure Schlafwandelei aussehen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.