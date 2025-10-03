Neu bei Amazon Prime: 5 Teile einer der besten Action-Reihen, die bald komplett neu gestartet wird

Gute Neuigkeiten für Action-Fans: Amazon Prime hat sich fünf adrenalingeladene Agenten-Abenteuer geschnappt, die ihr ab sofort streamen könnt. Sie gehören zu einer legendären Filmreihe.

Im Streaming-Angebot von Amazon Prime sind vor wenigen Tagen die fünf James Bond-Filme mit Daniel Craig in der Hauptrolle eingetroffen. Damit könnt ihr nun eine komplette Ära des britischen Geheimagenten im Abo schauen. Perfekt für einen Binge-Marathon am langen Wochenende. Schon bald wird ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Die James Bond-Filme mit Daniel Craig bei Amazon Prime

Alle paar Jahrzehnte erleben wir den Neustart der James Bond-Reihe im Kino. Fans sind dabei besonders nervös. Wird es der neuen 007-Inkarnation gelingen, das Erbe der Figur zwischen Tradition und Erneuerung würdig weiterzutragen. Craigs erste Bond-Mission im Auftrag Ihrer Majestät erwies sich gleich als eine radikalere.

Von dem eleganten, charmanten Agenten, der sich einen Wodka Martini geschüttelt und nicht gerührt bestellt, gibt es in Casino Royale wenig zu entdecken. Stattdessen lernen wir Craig als schnaubenden Bersker-Bond kennen, der sich auf brutalste Weise durch ein schwarz-weißes Opening prügelt, ehe er seine Lizenz zum Töten erhält.

Ob der Martini geschüttelt oder gerührt ist – das interessiert ihn nicht. Vielmehr ist dieser Bond mit seiner verletzlichen Seite beschäftigt, die sich unter seiner Rüstung aus Muskeln und Waffen versteckt. Ein faszinierender Blick auf eine dermaßen ikonische Figur der Popkultur. Craigs Bond bringt eine Zerbrechlichkeit mit, die es zuvor nur selten zu entdecken gab. Dieses Motiv zieht sich durch alle seine Missionen.

Alle James Bond-Filme mit Daniel Craig im Überblick:

Besonders spannend an den Craig-Bonds ist, dass sie versuchen, eine einigermaßen zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Dennoch besitzt jeder Teil eine eigene filmische Identität – von der Bourne-esken Rastlosigkeit, die Ein Quantum Trost in eine raute Hatz verwandelt, bis zu den geradezu geisterhaften Bildern, die aus den unheimlichen Schleiern und Schatten von Spectre entstehen.

Amazon leitet die nächste James Bond-Ära in die Wege

Nachdem sich Daniel Craig vor vier Jahren von dem ikonischen Part verabschiedet hat, wartet die Filmwelt gespannt, was Amazon MGM Studios mit der Marke anstellt. Die Wahl des Regisseurs für das bevorstehende Reboot ist auf alle Fälle vielversprechend:bringt den neuen 007 ins Kino. Wer den nächsten James Bond spielt, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.