Neu bei Amazon Prime: Der beste Emma Watson-Film, der nichts mit Harry Potter zu tun hat

Emma Watson ist mehr als Hermine Granger. Das beweist unser heutiger Streaming-Tipp bei Amazon Prime. Hier kann die Schauspielerin komplett aus ihrer Paraderolle ausbrechen.

Als Hermine Granger hat sie die Welt erobert. Danach probierte sich Emma Watson in den unterschiedlichsten Rollen aus. Vom Techno-Thriller bis zum Horror-Drama war alles Mögliche dabei. Ihre beste Rolle jenseits der Mauern von Hogwarts hat sie in The Bling Ring gespielt, den ihr aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen könnt.

Jetzt bei Amazon Prime: The Bling Ring war ein Wendepunkt in Emma Watsons Karriere

Basierend auf dem Vanity-Fair-Artikel The Suspects Wore Louboutins von Nancy Jo Sales erzählt The Bling Ring die Geschichte einer Gruppe von Jugendlichen, die aus der kalifornischen Upper Class stammen. Getrieben aus Langeweile und Perspektivlosigkeit fangen sie an, des Nachts in die Villen von Hollywood-Stars einzusteigen und sich großzügig in den üppigen Kleiderschränken umzusehen.

Angeführt von Nicki (Emma Watson) und Rebecca (Katie Chang) beschließt die Clique im Verlauf des Films, u.a. die Anwesen von Promis wie Paris Hilton und Megan Fox zu plündern. Wer braucht Drogen und Alkohol, wenn der wahre Nervenkitzel in nächtlichen Einbrüchen verborgen liegt? Schon bald werden die Jugendlichen jedoch von den Konsequenzen ihres unüberlegten, rebellischen Handelns eingeholt.

Auch wenn Hermine Granger im Zweifelsfall nicht davor zurückschreckt, einem Fiesling wie Draco Malfoy ins Gesicht zu schlagen, ist in der jungen Hexe stets eine vorbildliche Persönlichkeit zu entdecken, die über einen klaren moralischen Kompass und Ideale verfügt. Emma Watsons Nicki in The Bling Ring kann in vielen Punkten als Gegenteil der für die Schauspielerin prägenden ersten Rolle gelesen werden.

The Bling Ring bei Amazon Prime: Emma Watson wirft Hermine Granger über Bord

Im Hinblick auf Watsons Werdegang gleicht Nicki einem Ausbruch, wie er immer wieder von Nachwuchsstars durchgeführt wird, um sich von ihrem braven Image zu lösen. Bei The Bling Ring handelt es sich allerdings nicht bloß um einen puren Stunt, der nun in Watsons Vita steht. Vielmehr hat sie sich mit einer der interessantesten Regisseurinnen unserer Zeit zusammengeschlossen: Sofia Coppola.

Ähnlich wie Selena Gomez und Vanessa Hudgens sich mit dem Kids-Regisseur Harmony Korine zusammentaten, um mit dem provokanten Spring Breakers ihr Disney-Image abzustreifen, suchte auch Emma Watson nach einem radikalen Neuanfang. Gemeinsam mit Sofia Coppola, der Königin des melancholischen Jugendkinos, wagte sie sich in filmische Gefilde vor, die zuvor nicht zu ihrem Repertoire gehörten.

Jenseits der großen Blockbuster-Bühne entpuppt sich The Bling Ring als frecher, bissiger Kommentar auf Hollywood und seine Stars, während Watson sämtliche Eigenschaften von Hermine über Bord wirft. Beherzt testet sie die Grenzen dieser gleichermaßen verführerischen wie trostlosen Welt aus. Nicht einmal die unschuldigen Pastellfarben können die schmutzigen Facetten der Geschichte verdecken.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2018 bei Moviepilot veröffentlicht.

