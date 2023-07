Neu bei Amazon Prime: Einer der besten Sci-Fi-Filme der 90er, der katastrophal an den Kassen unterging und heute Kult ist

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr ab jetzt Dark City streamen. Der Sci-Fi-Noir-Film entwirft eine finstere Zukunftsvision, die nachfolgende Werke wie Matrix und Inception beeinflusste.

Wenn es um düstere Zukunftsvisionen und die Unsicherheit zwischen Realität und Scheinwelt geht, denken Sci-Fi-Fans wohl zuerst an Matrix. Ein Jahr vor dem revolutionären Meilenstein der Wachowskis erschien jedoch schon Dark City von Alex Proyas, den ihr jetzt neu im Amazon Prime-Abo streamen könnt.

Auch wenn die düstere Zukunftsvision damals an den Kinokassen unterging, ist der Sci-Fi-Film heute Kult. Bekannt ist auch, dass Blockbuster wie Matrix und Inception in gewisser Weise von Proyas' Werk inspiriert wurden.

Sci-Fi-Kult Dark City war zuerst ein Kino-Flop

In der Story des Films erwacht Hauptfigur John Murdoch (Rufus Sewell) in einer futuristischen, namenlosen Stadt ohne Erinnerungen. Während er von mysteriösen Verfolgern gejagt wird, kommt er hinter das düstere Geheimnis der Stadt und der sogenannten "Fremden".



Mit einem Budget von 27 Millionen Dollar spielte Dark City nach dem Kinostart im Jahr 1998 weltweit genau dieses Budget wieder ein. Selbst für damalige finanzielle Maßstäbe ist das deutlich zu wenig und der Sci-Fi-Film wurde als Kinokassen-Flop eingestuft. Über die Jahre wurde Proyas' Werk jedoch wiederentdeckt und gilt heute als Kultfilm des Genres.

Sci-Fi-Vision von Dark City inspirierte nachfolgende Filme

Wie aus einem Slash Film-Artikel hervorgeht, haben die Wachowskis eine unveröffentlichte Version von Dark City geschaut, während sie noch an Matrix arbeiteten. Da Peter Doyle als Colorist sowohl an Matrix als auch an Dark City beteiligt war, sind die optischen Parallelen ebenfalls kein Zufall.

Auch Christopher Nolan sprach darüber, dass er für seinen gefeierten Sci-Fi-Blockbuster Inception unter anderem von Werken wie Proyas' finsterer Zukunftsvision beeinflusst wurde.

