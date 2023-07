Nervenaufreibender Sci-Fi-Horror bei Amazon verschlägt euch mit fiesem Ende komplett die Sprache und lässt 4 The Walking Dead-Stars leiden

Drei Jahre bevor Frank Darabont den Serien-Hit The Walking Dead erschuf, inszenierte er die Stephen King-Verfilmung Der Nebel. Aktuell könnt ihr den fiesen Sci-Fi-Horror bei Amazon Prime streamen.

Regisseur Frank Darabont hat mit Die Verurteilten und The Green Mile zwei Meisterwerke erschaffen, die zu den beliebtesten Stephen King-Verfilmungen zählen. Im Jahr 2007 folgte mit Der Nebel eine weitere Adaption. In dieser sind bereits vier Schauspielende zu sehen, die Darabont drei Jahre später für die Zombie-Serie The Walking Dead zurückholte.

Der Nebel ist ein richtig fieser Sci-Fi-Horror, der nicht nur mit einem nervenaufreibenden Spannungsaufbau, sondern auch mit einem der niederschmetterndsten Enden der Horror-Filmgeschichte begeistert. Aktuell könnt ihr Der Nebel im Abo von Amazon Prime Video streamen *.

Der Nebel ist meisterlicher Sci-Fi-Horror mit einem der niederschmetterndsten Enden aller Zeiten

Ein unheilvoller und dichter Nebel zieht über die Kleinstadt Castle Rock herein. Eine kleine Gruppe von Menschen – darunter der Künstler David (Thomas Jane) und sein Sohn Billy (Nathan Gamble) – flüchten sich in einen Supermarkt, der für sie zum Gefängnis wird. Wer nach draußen tritt, wird direkt von blutrünstigen Kreaturen verspeist.

Der Nebel - Trailer (Deutsch)

Der Sci-Fi-Horror-Film speist aus dem Unwissen über die Schrecken im Nebel und das wahre Ausmaß dieser Katastrophe eine unerträgliche Spannung. Wie es sich für Stephen King-Geschichten gehört, sind hier die menschlichen Charaktere fast noch gefährlicher als die übernatürlichen Schrecken.



Die Situation im Supermarkt droht jeden Moment zu eskalieren, wenn sich die Überlebenden in zwei Lager spalten und die fanatische Mrs. Carmody (Marcia Gay Harden) sogar ein Menschenopfer fordert, um die ihrer Meinung nach göttliche Strafe zu beenden.

Wer sich nach zwei Stunden blank liegenden Nerven und Horror ein erlösendes Happy End wünscht, wird aber eines Besseren belehrt. Denn Der Nebel versetzt euch am Ende einen ultimativen Schlag in die Magengrube. Mehr sei dazu an dieser Stelle nicht verraten.

Der Nebel zeigt uns mehrere The Walking Dead-Stars und den ursprünglichen Rick Grimes

Frank Darabont ist nicht nur für seine überragenden Filmarbeiten, sondern auch als Schöpfer der Horror-Serie The Walking Dead bekannt. Im Jahr 2010 brachte er die Adaption der Comics von Robert Kirkman auf die Bildschirme und besetzte den Posten des Showrunners, ehe er in Staffel 2 unzeremoniell gefeuert wurde.

Senator Der Nebel

Für sein nächstes Projekt nach Der Nebel brachte Darabont zahlreiche Personen vor und hinter der Kamera zurück. Unter anderem auch Creature-Designer Greg Nicotero, der The Walking Dead maßgeblich als Maskenbildner und Regisseur prägte. Zudem erhielten vier Darstellende aus Der Nebel später prominente Rollen in der Zombie-Serie:

Laurie Holden spielte die Figur Andrea bis Staffel 3

bis Staffel 3 Jeffrey DeMunn verkörperte zwei Staffeln lang den Charakter Dale

Melissa McBride war in allen 11 Staffeln als Carol zu sehen

zu sehen Juan Gabriel Pareja spielte den Charakter Morales in Staffel 1 und 8



Tatsächlich treten noch ein paar mehr Schauspieler:innen in beiden Projekten auf. Zum Beispiel auch Sam Witwer, der in Der Nebel den Soldaten Wayne Jessup verkörpert. Er hatte in The Walking Dead einen kurzen Cameo-Auftritt als Soldaten-Zombie in den ersten zwei Folgen. Dessen Vorgeschichte zu Beginn der Zombie-Apokalypse sollte eigentlich in Staffel 2 beleuchtet werden. Im Zuge von Budgetkürzungen und Darabonts späterer Entlassung kam dieser Plan aber nicht zustande.

Der Nebel-Hauptdarsteller Thomas Janes wäre beinahe auch bei The Walking Dead gelandet. Ursprünglich war er für die Rolle des Hauptcharakters Rick Grimes vorgesehen, musste das Projekt während der Entwicklung aber aufgrund anderer Verpflichtungen verlassen. Die Rolle ging schließlich an Andrew Lincoln. Und der Rest ist Geschichte.



