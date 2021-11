Neu bei Disney+: Einer der besten Sci-Fi-Zeitreise-Filme überhaupt

Ab heute streamt bei Disney einer der besten Science-Fiction-Filme, die mit dem Konzept einer Zeitreise spielen. Es handelt sich um Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit von Top Gun-Regisseur Tony Scott.

Wenn wir an die besten Zeitreisen der Kinogeschichte denken, kommen vermutlich zuerst Filme wie 12 Monkeys, Terminator und Zurück in die Zukunft in den Kopf. Einer der weniger offensichtlichen Kandidaten wäre Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit, Tony Scotts atemloser Sci-Fi-Action-Thriller mit Denzel Washington in der Hauptrolle.



Die Zeitreise findet hier zwar eher im kleinen Rahmen statt. Dennoch steht einiges auf dem Spiel, wie gleich die Eröffnungssequenz mit einer gigantischen Explosion beweist. . Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit ist ab jetzt bei Disney+ in der Flatrate verfügbar *. Wir wollen euch die unterschätzte Scott-/Washington-Kollaboration ans Herz legen.

Die Handlung: Zeitreisen, Verschwörungen und massig Action in Déjà Vu

Die Geschichte von Déjà Vu entführt nach New Orleans. Bei einem Anschlag auf eine Fähre werden 543 Menschen getötet. Die Ermittlungen werden daraufhin von den FBI-Agenten McCready (Bruce Greenwood) und Pryzwarra (Val Kilmer) in Zusammenarbeit mit dem ortskundigen ATF-Agenten Carlin (Denzel Washington) übernommen.

Dabei kommt eine moderne, geheime Technologie zum Einsatz, die ein Wurmloch in einem begrenzten Beobachtungsfeld erzeugen kann. Dadurch kann das Team vier Tagen und sechs Stunden in die Vergangenheit schauen, jedoch nicht vor- oder zurückspielen. Doch dann findet Carlin heraus, dass er den Lauf der Zeit manipulieren kann.

Ein spannender Sci-Fi-Thriller zwischen Vertigo und Tenet

Wie bei vielen Filmen dieser Art funktioniert Déjà Vu am besten, wenn man die Logik hinter den gezeigten Ereignissen nicht allzu sehr hinterfragt, sondern sich einfach von der spannenden wie emotionalen Geschichte mitreißen lässt. In diesem Punkt liefert Tony Scott ohne Kompromisse ab. Déjà Vu gehört zu seinen besten Filmen.

Je tiefer Carlin in die Vergangenheit eindringt, desto komplexer wird die Situation. Mehr und mehr Perspektiven kommen zum Vorschein, die seinen Blick auf die Dinge verändern, ganz zu schweigen von einer Liebesgeschichte, die sich zwischen ihm und der geheimnisvollen von Claire (Paula Patton) anbahnt. Das Ergebnis ist ein nervenaufreibender Thriller zwischen Vertigo - Aus dem Reich der Toten und Tenet.

