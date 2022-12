Neu bei Disney+: Überraschend witziger Horrorfilm lässt euch nie wieder ein Airbnb buchen

Bei Disney+ könnt ihr ab sofort Barbarian streamen. Der Horror-Hype aus den USA überrascht und unterhält als Genre-Achterbahnfahrt, die bis zum Finale unvorhersehbar bleibt.

Nach dem US-Start im September 2022 hat sich schnell ein beachtlicher Hype um Barbarian entwickelt. Der Horrorfilm von Zach Cregger sicherte sich am ersten Wochenende direkt die Spitze der Kinocharts und spielte laut Box Office Mojo weltweit bislang 45 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von 4,5 Millionen Dollar.

Mit ordentlich Verspätung ist der Überraschungshit jetzt auch endlich bei uns verfügbar. Ab sofort könnt ihr Barbarian bei Disney+ im Abo streamen. * Nachdem der Trailer überwiegend Szenen aus den ersten 20 bis 30 Minuten des Films zeigt, solltet ihr euch möglichst unvorbereitet auf die ebenso heftige wie unterhaltsame Horror-Achterbahnfahrt einlassen.

Barbarian überrascht bis zum Finale mit heftigem Mix aus Grauen und Humor

In der Story von Barbarian kommt Tess (Georgina Campbell) spätabends bei strömendem Regen in Detroit an, wo sie am nächsten Morgen ein Bewerbungsgespräch hat. Für eine Nacht hat sie ein Airbnb gebucht, doch dann öffnet ihr ein Mann die Tür, der die Wohnung überraschend schon belegt. Nachdem Tess einwilligt, das Haus für eine Nacht mit dem mysteriösen Keith (Bill Skarsgård) zu teilen, stößt sie in der Nacht im Keller auf ein grausiges Geheimnis.

Mehr zu verraten wäre fatal, denn Zach Creggers Film lebt von seiner wilden Unvorhersehbarkeit. Irgendwann wirkt es sogar so, als würde mittendrin ein ganz neuer Film beginnen, wenn dann auch noch Justin Long als Schauspieler Cale eingeführt wird, der in eine #MeToo-Kontroverse verstrickt wird.



Mit der Vermischung von schockierendem Horror und auflockerndem Humor erinnert Zach Creggers Stil manchmal an Jordan Peeles großen Genre-Durchbruch Get Out. Verspielt schlägt der Regisseur in Barbarian immer wieder eine neue Richtung ein. Dabei wechselt der Film manchmal innerhalb kürzester Zeit von großen Lachern zur puren Schockstarre und wieder zurück.

Nach Alfred Hitchcocks Psycho waren Duschvorhänge nie wieder dasselbe und nach Zach Creggers Barbarian überlegt ihr euch die nächste Airbnb-Buchung mehr als zweimal.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.