Neu bei Netflix: Ein Fantasy-Meisterwerk, das die größte Ritter-Legende aller Zeiten mit unglaublichen Bildern wiederbelebt

Die Geschichten um Artus und seine Ritter zählen zu den größten Sagen überhaupt. Bei Netflix gibt es jetzt ein Fantasy-Highlight, das für die Vorlage einzigartige neue Bilder findet.

Die Legenden um König Artus und seine Ritter wurden unzählige Male auf die Leinwand gebracht. Aber in Jahrzehnten voller Schwert-und-Schild-Adaptionen haben nur wenige die unfassbar dichte Atmosphäre von The Green Knight erreicht, der in verstörend schönen Bildern die Geschichte von Sir Gawain (Dev Patel) und dem grünen Ritter erzählt. Den Fantasy-Film gibt es jetzt bei Netflix.

Bei Netflix: The Green Knight entwirft einen einzigartigen Fantasy-Alptraum

Wie die Sagen-Vorlage Sir Gawain und der grüne Ritter berichtet The Green Knight von einem folgenreichen Ereignis an König Artus' (Sean Harris) Hof. Eine fantastische Gestalt in Ritterrüstung (Ralph Ineson) fordert die Edelleute der Tafelrunde auf, ihm einen tödlichen Schlag mit dem Schwert zu versetzen. Falls er überlebt, werde er in einem Jahr Gleiches mit Gleichem vergelten.

Der junge Gawain kommt der Forderung nach und enthauptet den Eindringling. Doch der setzt sich lediglich seinen Kopf wieder auf, erinnert seinen Gegner an die Vereinbarung und verschwindet. Ein Jahr später muss Gawain zu seinem Wort stehen. Und begibt sich auf eine Reise, die an jeder Ecke seine ritterliche Moral testen wird.

Regisseur David Lowery (A Ghost Story) gießt die alte Legende in betörende Bilder, die die Sage zwischen fantastischen Gestalten und mittelalterlichem Dreck neu auflegen. Wenn Gawain Visionen seiner eigenen Tücke heimsuchen, er Riesen begegnet und sich schließlich der Axt des grünen Ritters stellt, wird ein Fantasy-Reich voller kleiner magischer Augenblicke und verstörender Alpträume lebendig.

