Neu bei Netflix: Eine Kriegsserie nach gefeierter Vorlage, die Dark- und Marvel-Stars vereint

Heute startet bei Netflix eine Kriegsserie, bei der große Stars aus Dark und dem Marvel-Universum mitspielen. Sie dreht sich um einen deutschen Soldaten und eine blinde Französin.

Netflix ist im Kriegszustand. Das könnte man im Falle von Alles Licht, das wir nicht sehen annehmen. Im Fahrwasser des Oscar-Hits Im Westen nichts Neues erzählt die Serie nach gefeierter Vorlage von der Menschlichkeit und den Grauen des Krieges. Vor der Kamera stehen Stars aus Dark und dem Marvel-Universum. Ab heute gibt es sie zu streamen.

Bei Netflix: Dark- und Marvel-Stars führen Krieg um ein französisches Dorf

Alles Licht, das wir nicht sehen basiert auf dem gleichnamigen Roman-Hit von Anthony Doerr, der von der Kritik stürmisch gefeiert wurde und den Pulitzer-Preis bekam. Die Story dreht sich um den jungen Deutschen Werner (in der Adaption: Louis Hofmann), der dank seines Technik-Talents für die Wehrmacht Sender des Widerstandes in Frankreich aufspüren soll. Gleichzeitig organisiert die blinde Französin Marie-Laure (Aria Mia Loberti) den Untergrundkampf gegen die deutschen Besatzer in der Hafenstadt Saint-Malo.

Schaut euch hier den Trailer zu Alles Licht, das wir nicht sehen an:

Alles Licht, das wir nicht sehen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Vor der Kamera stehen neben Dark-Star Hofmann noch diverse weitere Stars. Zu sehen ist unter anderem Hulk-Darsteller Mark Ruffalo und der britische Schauspielveteran Hugh Laurie (House). Für Loberti ist es die erste große Rolle.

Alles Licht, das wir nicht sehen umfasst vier Folgen, die ab sofort bei Netflix gestreamt werden können. Showrunner der Serie ist Steven Knight (Tödliche Versprechen – Eastern Promises), Regie führte Shawn Levy (Nachts im Museum).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

