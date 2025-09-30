Neu bei Netflix: Heftige Western-Serie, die Yellowstone-Fans perfekt unterhält

Im Netflix-Abo streamen jetzt 2 Staffeln einer Western-Thriller-Serie, die mit gefeierten Kritiken daherkommt. Bei Rotten Tomatoes hat der Yellowstone-Ersatz stolze 100 Prozent.

Wer bei Netflix immer noch auf Yellowstone Staffel 5 wartet und dieses Jahr auch schon Untamed durchgebingt hat, bekommt jetzt frischen Western-Thriller-Nachschub bei dem Streamer. Die gefeierte Serie Dark Winds - Der Wind des Bösen ist jetzt mit den ersten zwei Staffeln bei dem Anbieter erschienen. Die aktuelle dritte Season bekommt ihr dagegen bei einem anderen Dienst.

Neuer Yellowstone-Ersatz bei Netflix: Darum geht es in Dark Winds

In der Serie nach der über 50 Jahre alten Romanreihe von Tony Hillerman ermitteln der indigene Polizist Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) und die jüngeren Deputys Jim Chee (Kiowa Gordon) und Bernadette Manuelito (Jessica Matten) im Navajo County der 70er in einem Doppelmord. Hier kommt es auch zu persönlichen Verwicklungen, denn Leaphorn hat eine besondere Verbindung zu einem der Opfer.

Schaut hier noch einen Trailer zu Dark Winds:

Dark Winds - S01 Trailer (English) HD

Dark Winds kommt mit großen Vorschusslorbeeren zu Netflix, denn bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes bringt es die Western-Thriller-Serie des US-Senders AMC auf stolze 100 Prozent.

Nicht bei Netflix: Dark Winds Staffel 3 könnt ihr woanders streamen

Bei Netflix sind bis erstmal nur zwei Staffeln mit je sechs Folgen von Dark Winds verfügbar. Wenn ihr auch Staffel 3 mit dem letzten Auftritt der kürzlich verstorbenen Schauspiellegende Robert Redford streamen wollt, braucht ihr ein RTL+-Abo. Hier gibt's die aktuellste Staffel in der Flat. Die Serie wird außerdem weitergehen, denn Season 4 von Dark Winds wurde im Februar 2025 schon bestellt.

