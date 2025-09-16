Robert Redford hatte seine letzte Rolle in einer aktuellen Thriller-Serie: Hier könnt ihr sie direkt streamen

Kurz vor seinem Tod kehrte Robert Redford erst dieses Jahr für eine Western-Thriller-Serie aus dem Ruhestand zurück. Wir verraten ihr, wo ihr sie streamen könnt.

Die Schauspiellegende Robert Redford ist am heutigen Dienstag, den 16. September 2025 im Alter von 89 Jahren verstorben. In den Ruhestand hatte er sich bereits vor mehreren Jahren verabschiedet. Doch erst dieses Jahr kehrte er für einen letzten Gastauftritt in einer Thriller-Serie von AMC zurück, zu der er eine besondere Verbindung hatte.

Dabei handelt es sich um das psychologische Crime-Drama Dark Winds - Der Wind des Bösen, das hierzulande mit allen drei Staffeln bei RTL+ oder dem Amazon-Kanal RTL Crime streamt. Am 30. September kommt das Format auch zu Netflix. Ob dann schon die 3. Season mit dem Redford-Auftritt online geht, muss sich zeigen.

Bald bei Netflix: Western-Thriller Dark Winds mit Gaststar Robert Redford

Dark Winds basiert auf einer vor 55 Jahren gestarteten Romanreihe von Autor Tony Hillerman, deren erster Band in Deutschland mit dem Titel Wolf ohne Fährte erschien. In der Serienadaption von Graham Roland (Jack Ryan) nehmen die indigenen Polizisten Joe Leaphorn (Zahn McClarnon), Jim Chee (Kiowa Gordon) und Bernadette Manuelito (Jessica Matten) im Navajo County der 70er Jahre einen Doppelmord unter die Lupe. Dabei müssen sie sich die Ermittler:innen in Staffel 1 mit ihrer eigenen Vergangenheit und Spiritualität auseinandersetzen, denn Leaphorn hat insgeheim eine Verbindung zu einem der Opfer.

Robert Redford zählte neben den beiden Hauptdarstellern, Game of Thrones-Autor George R.R. Martin und weiteren zu den Executive Producern von Dark Winds. So ließ der damals 88-Jährige es sich nicht nehmen, im Rahmen eines Gastauftritts in der Serie vorbeizuschauen. So ist er in Staffel 3 Folge 1 als namenloser Insasse zu sehen, der gegen einen anderen (Produzent Martin) Schach spielt.

AMC hat die Szene auch auf YouTube gestellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darüber hinaus bleibt der einstige Kino-Schwarm natürlich für Filme wie den Western Butch Cassidy und Sundance Kid, das Drama Jenseits von Afrika mit Meryl Streep, oder den Spionagestreifen Spy Game - Der finale Countdown unvergessen.

Jüngere Kinobesucher:innen kennen Robert Redford immerhin noch als Hydra-Direktor Alexander Pierce aus den Marvel-Filmen. Und wenn seine Serie samt Gastauftritt zu Netflix kommt, werden noch viel mehr in den Genuss seiner letzten kleinen Rolle kommen.